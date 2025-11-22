عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009

أثار مقطع فيديو منسوب إلى خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ادّعى ناشروه أن خبيرة الأبراج توقعت اختفاء فئات عمرية محددة، ما دفع الكثيرين للبحث عن حقيقة الأمر قبل أن تُحسم بموقف عبد اللطيف الرسمي.

خبيرة الابراج اللبنانية تتصدر الترند

تصدر اسم ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، تريندات محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها بيان على صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، والذى كشفت فيه عن أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى والذى تتوقع فيها باختفاء مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 لأسباب مجهولة، تؤكد خلاله أن مقطع الفيديو المنتشر مفبرك وليس لها علاقة به.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من القلق والتساؤل بين المستخدمين بعد انتشار المقطع المفبرك، الذي نسب لها توقعات لم تصدر عنها بأن مواليد السنوات من 2006 إلى 2009 سوف يختفون تماماً قبل 2025، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، ودفع البعض إلى نشره بشكل كبير، ما زاد من انتشار الأكاذيب حول توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة.

ليلى عبد اللطيف تنفي كل ما جاء في الفيديو

في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، أكدت ليلى عبد اللطيف أن المقطع مزيف ومفبرك بالكامل، ولا يمت لها أو لتوقعاتها بأي صلة.

وشددت على أن أي محتوى لا تظهر فيه بالصوت والصورة يعد محتوى مضللاً يهدف إلى التشويش على الرأي العام والإساءة إلى مصداقيتها.

وجاء في البيان: «سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف تنفي بشكل قاطع كل ما جاء في مقطع الفيديو المزور، وتؤكد أن أي كلام أو توقعات لا تظهر فيه بالصوت والصورة هي مقاطع مزيفة ومضللة، الهدف منها إثارة الخوف والبلبلة بين الناس والنيل من المصداقية».

ليلى عبد اللطيف توضح علاقتها بمقطع الفيديو المنتشر

أضافت ليلى عبد اللطيف في البيان، الذى نشرته على صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام": "من هنا تتمنى ليلى لمواليد كل هذه الأعوام بأن يبقوا في رعاية الله على الدوام.. وبألف خير على مدى الأعوام، وأتمنى من الجميع أن لا يصدقوا هذه الأكاذيب التي لا تخدم الناس وأن نهاية هؤلاء المضللين بين يدى القضاء العادل".

ليلى عبد اللطيف تتوعد المضللين

أكدت ليلى عبد اللطيف، تمنياتها بأن يكون جميع مواليد الأعوام المشار إليها في رعاية الله وحفظه، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب.

كما شددت على أهمية الاعتماد على تصريحاتها الرسمية فقط، في ظل انتشار عدة مقاطع مفبركة في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن نهاية المضللين ستكون أمام القضاء العادل.

وأكدت خبيرة التوقعات أن أي تصريحات أو توقعات غير منشورة عبر حساباتها الرسمية لا تمت لها بصلة، وأن الجمهور يجب أن يميز بين المحتوى الرسمي والمفبرك لضمان عدم الانجرار وراء الأكاذيب التي تضر بالثقة بين المتابعين ومصداقية الخبراء، مشددة على أنها ستلاحق ناشروا الأكاذيب قضائيا، لما يمثل ما يزعمونه من خطر على الكثيرون.

آخر توقعات ليلى عبد اللطيف

في وقت سابق، حذرت ليلى عبد اللطيف من تحولات كبرى قد تشهدها المنطقة العربية والعالم بأسره، التي تشمل تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مفاجئة، إلى جانب كوارث طبيعية وتطورات علمية وطبية بارزة، وتحولات سياسية عربية لافتة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف حدوث تحولات سياسية جذرية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها خلال عام 2025، مع تأثيرات اقتصادية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا، ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ ومتتابع حول العالم، وستشهد الأسواق انهيارات مالية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

وحذرت ليلى من اختبار سياسي صعب قد تواجهه مصر في 2025 مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، لكنها تؤكد على قدرة القيادة السياسية في اتخاذ إجراءات حاسمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم استقلالية الدولة سياسيًا واقتصاديًا، مع توقع أن تسهم هذه الخطوات في إعادة بناء القطاعات الحيوية ورفع مؤشرات النمو، إلى جانب دعم الدور المتنامي لقناة السويس كممر ملاحي عالمي يسهم في التنمية الشاملة.