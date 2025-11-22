قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل دعاء قيام الليل يغير القدر؟.. 6 أسباب تجعلك لا تفوته
في ذكري رحيله.. شقيق محمد رحيم يثير الجدل: خططوا لنهايتك وأكلوا لحمك حي
مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة
ترامب يعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا
مارجوري تايلور جرين تعلن استقالتها من الكونجرس .. ماذا يحدث؟
وفد عسكري يزور روسيا لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية
رئيس فنزويلا يوجه نداء عاجلا للطلاب الأمريكيين
عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 نوفمبر
خالد سليم برفقة نيللي..تحفة حقيقية من الفن الجميل
الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل
حاتم باشات: أجور المرتزقة اليومية في السودان تصل إلى 3 آلاف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف
خالد يوسف

أثار مقطع فيديو منسوب إلى خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ادّعى ناشروه أن خبيرة الأبراج توقعت اختفاء فئات عمرية محددة، ما دفع الكثيرين للبحث عن حقيقة الأمر قبل أن تُحسم بموقف عبد اللطيف الرسمي.

خبيرة الابراج اللبنانية تتصدر الترند

تصدر اسم ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، تريندات محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها بيان على صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، والذى كشفت فيه عن أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى والذى تتوقع فيها باختفاء مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 لأسباب مجهولة، تؤكد خلاله أن مقطع الفيديو المنتشر مفبرك وليس لها علاقة به.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من القلق والتساؤل بين المستخدمين بعد انتشار المقطع المفبرك، الذي نسب لها توقعات لم تصدر عنها بأن مواليد السنوات من 2006 إلى 2009 سوف يختفون تماماً قبل 2025، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، ودفع البعض إلى نشره بشكل كبير، ما زاد من انتشار الأكاذيب حول توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة.

ليلى عبد اللطيف تنفي كل ما جاء في الفيديو

في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، أكدت ليلى عبد اللطيف أن المقطع مزيف ومفبرك بالكامل، ولا يمت لها أو لتوقعاتها بأي صلة.

وشددت على أن أي محتوى لا تظهر فيه بالصوت والصورة يعد محتوى مضللاً يهدف إلى التشويش على الرأي العام والإساءة إلى مصداقيتها.

وجاء في البيان: «سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف تنفي بشكل قاطع كل ما جاء في مقطع الفيديو المزور، وتؤكد أن أي كلام أو توقعات لا تظهر فيه بالصوت والصورة هي مقاطع مزيفة ومضللة، الهدف منها إثارة الخوف والبلبلة بين الناس والنيل من المصداقية».

ليلى عبد اللطيف توضح علاقتها بمقطع الفيديو المنتشر

أضافت ليلى عبد اللطيف في البيان، الذى نشرته على صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام": "من هنا تتمنى ليلى لمواليد كل هذه الأعوام بأن يبقوا في رعاية الله على الدوام.. وبألف خير على مدى الأعوام، وأتمنى من الجميع أن لا يصدقوا هذه الأكاذيب التي لا تخدم الناس وأن نهاية هؤلاء المضللين بين يدى القضاء العادل".

ليلى عبد اللطيف تتوعد المضللين

أكدت ليلى عبد اللطيف، تمنياتها بأن يكون جميع مواليد الأعوام المشار إليها في رعاية الله وحفظه، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب.

كما شددت على أهمية الاعتماد على تصريحاتها الرسمية فقط، في ظل انتشار عدة مقاطع مفبركة في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن نهاية المضللين ستكون أمام القضاء العادل.

وأكدت خبيرة التوقعات أن أي تصريحات أو توقعات غير منشورة عبر حساباتها الرسمية لا تمت لها بصلة، وأن الجمهور يجب أن يميز بين المحتوى الرسمي والمفبرك لضمان عدم الانجرار وراء الأكاذيب التي تضر بالثقة بين المتابعين ومصداقية الخبراء، مشددة على أنها ستلاحق ناشروا الأكاذيب قضائيا، لما يمثل ما يزعمونه من خطر على الكثيرون.

آخر توقعات ليلى عبد اللطيف

في وقت سابق، حذرت ليلى عبد اللطيف من تحولات كبرى قد تشهدها المنطقة العربية والعالم بأسره، التي تشمل تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مفاجئة، إلى جانب كوارث طبيعية وتطورات علمية وطبية بارزة، وتحولات سياسية عربية لافتة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف حدوث تحولات سياسية جذرية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها خلال عام 2025، مع تأثيرات اقتصادية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا، ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ ومتتابع حول العالم، وستشهد الأسواق انهيارات مالية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

وحذرت ليلى من اختبار سياسي صعب قد تواجهه مصر في 2025 مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، لكنها تؤكد على قدرة القيادة السياسية في اتخاذ إجراءات حاسمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم استقلالية الدولة سياسيًا واقتصاديًا، مع توقع أن تسهم هذه الخطوات في إعادة بناء القطاعات الحيوية ورفع مؤشرات النمو، إلى جانب دعم الدور المتنامي لقناة السويس كممر ملاحي عالمي يسهم في التنمية الشاملة.

عادت لإثارة الجدل ليلى عبداللطيف اختفاء مواليد 2006 2009 خبيرة الأبراج اللبنانية اختفاء فئات عمرية محددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

المتهمين

30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفله في حادث تصادم بـ مكة المكرمة

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفلهما في حادث تصادم بـ مكة

المتهمين

ألعاب غير أخلاقية ومنافسات سيئة الأدب | أولياء أمور الطلاب ضحايا المدرسة الدولية يكشفون لـ “صدى البلد” تفاصيل مروعة

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المدرسة الدولية

غلق منطقة الألعاب | ماذا قررت مدرسة السلام الدولية بعد الاعتداء على طلابها؟

صورة المتهمين

مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام

التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام

المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أموال

تأييد منع متهم وزوجته من التصرف في أموالهم بقضية مصر للمقاصة | تفاصيل

أموال

تفاصيل منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال

أرشيفية

حبس ديلر مخدرات لاتهامه بـغسل 140مليون جنيه

بالصور

مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة

مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله

الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل

خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة

سر المطاعم..مكون بسيط يحقق نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

برج الحمل حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. احتضن شريكك اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

كنز العراق

بعد ضجة الـ176سبيكة.. التحقيق يكشف حقيقة صادمة وراء كنز الخانوكة

معتمر وزوجته

بعد ما خلى الناس تعيط.. حقيقة فيديو الزوج الباكي في الحرم

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد