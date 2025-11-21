قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام

عداد كهرباء كودي
عداد كهرباء كودي
خالد يوسف

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس أمام شركات الكهرباء، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية بما يضمن الشفافية وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ما أوضحته الوزارة.

خطوات التقديم على عداد كودي مسبق الدفع

أفاد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بأن خطوات التقديم الإلكتروني على عداد الكهرباء الكودي تشمل:

ـ الدخول على الموقع الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ـ إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية (الاسم ـ رقم الهاتف ـ البريد الإلكتروني ـ كلمة المرور) أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.

ـ اختيار خدمة تركيب عداد كودي من قائمة الخدمات المتاحة.

ـ تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الشخصية وعنوان الوحدة.

ـ رفع صور المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.

ـ سداد الرسوم الإدارية إلكترونيًا والتي تقدر بحوالي 50 جنيهًا تقريبًا.

ـ بعد مراجعة الطلب، يتلقى المتقدم إشعارًا بنتيجة المراجعة عبر رسالة نصية أو من خلال حسابه على المنصة.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على المتقدم تجهيز ورفع المستندات التالية:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية أو التجارية.

ـ صورة للوحدة من الخارج.

ـ إيصال مرافق حديث (كهرباء ـ مياه ـ تليفون).

ـ موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة للتأكد من الوضع القانوني للوحدة.

دعم التحول الرقمي في قطاع الكهرباء

أكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة شاملة لرقمنة خدمات الكهرباء، وتتيح المنصة الموحدة أيضًا للمواطنين:

ـ سداد الفواتير إلكترونيًا.

ـ تقديم الشكاوى والإبلاغ عن الأعطال.

ـ طلبات التوصيل الجديدة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمات إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الكفاءة والشفافية، وتقليل الحاجة للذهاب إلى مكاتب شركات الكهرباء، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي.

تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة اتخذت قرارًا برعاية رئيس مجلس الوزراء، بتركيب عدادات كودية دون قيد أو شرط لكل المنشآت على مستوى الجمهورية، لحساب استهلاك التيار بشكل دقيق وضمان حقوق المواطنين، بالإضافة إلى الحد من سرقة الكهرباء.

وأوضح المتحدث أن هناك 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأنه تم تسجيل 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي حتى 31 أكتوبر الماضي، بلغ حجم الكهرباء المستهلكة بشكل غير قانوني نحو 2.3 مليار كيلووات/ساعة، ما نتج عنه تحصيل مبالغ مالية تقدر بـ 12 مليار جنيه.

وأضاف عبد الغني، أن العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال العام الماضي ساهمت في تحصيل 3.5 مليار جنيه إضافية من استهلاك الكهرباء الفعلي، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى 15.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي منذ بداية يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025، موزعة على الشركات التسع، حيث تم تركيب 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، و240 ألف عداد بشركة جنوب الدلتا، و226 ألف عداد بشركة مصر العليا، وغيرها.

عداد كهرباء كودي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء شركات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الاهلي

غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.. صور

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا| توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل

يانج أفريكانز

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يهزم الجيش الملكي بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد