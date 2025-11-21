خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس أمام شركات الكهرباء، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية بما يضمن الشفافية وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ما أوضحته الوزارة.

خطوات التقديم على عداد كودي مسبق الدفع

أفاد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بأن خطوات التقديم الإلكتروني على عداد الكهرباء الكودي تشمل:

ـ الدخول على الموقع الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ـ إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية (الاسم ـ رقم الهاتف ـ البريد الإلكتروني ـ كلمة المرور) أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق.

ـ اختيار خدمة تركيب عداد كودي من قائمة الخدمات المتاحة.

ـ تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الشخصية وعنوان الوحدة.

ـ رفع صور المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.

ـ سداد الرسوم الإدارية إلكترونيًا والتي تقدر بحوالي 50 جنيهًا تقريبًا.

ـ بعد مراجعة الطلب، يتلقى المتقدم إشعارًا بنتيجة المراجعة عبر رسالة نصية أو من خلال حسابه على المنصة.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على المتقدم تجهيز ورفع المستندات التالية:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية أو التجارية.

ـ صورة للوحدة من الخارج.

ـ إيصال مرافق حديث (كهرباء ـ مياه ـ تليفون).

ـ موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة للتأكد من الوضع القانوني للوحدة.

دعم التحول الرقمي في قطاع الكهرباء

أكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة شاملة لرقمنة خدمات الكهرباء، وتتيح المنصة الموحدة أيضًا للمواطنين:

ـ سداد الفواتير إلكترونيًا.

ـ تقديم الشكاوى والإبلاغ عن الأعطال.

ـ طلبات التوصيل الجديدة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمات إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الكفاءة والشفافية، وتقليل الحاجة للذهاب إلى مكاتب شركات الكهرباء، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي.

تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة اتخذت قرارًا برعاية رئيس مجلس الوزراء، بتركيب عدادات كودية دون قيد أو شرط لكل المنشآت على مستوى الجمهورية، لحساب استهلاك التيار بشكل دقيق وضمان حقوق المواطنين، بالإضافة إلى الحد من سرقة الكهرباء.

وأوضح المتحدث أن هناك 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأنه تم تسجيل 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي حتى 31 أكتوبر الماضي، بلغ حجم الكهرباء المستهلكة بشكل غير قانوني نحو 2.3 مليار كيلووات/ساعة، ما نتج عنه تحصيل مبالغ مالية تقدر بـ 12 مليار جنيه.

وأضاف عبد الغني، أن العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال العام الماضي ساهمت في تحصيل 3.5 مليار جنيه إضافية من استهلاك الكهرباء الفعلي، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى 15.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي منذ بداية يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025، موزعة على الشركات التسع، حيث تم تركيب 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، و240 ألف عداد بشركة جنوب الدلتا، و226 ألف عداد بشركة مصر العليا، وغيرها.