200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن

شهد معرض لندن السياحي الدولي إقبالًا غير مسبوق على المجسم الاحترافي للمتحف المصري الكبير، في حدث يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

وقال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، إن عرض نموذج المتحف في المعرض مثّل خطوة فارقة في الترويج للسياحة الثقافية، وامتدادًا لجهود الدولة في تسويق كنوزها الأثرية على المستوى الدولي.

200 ألف زائر في يوم واحد

أكد هشام إدريس أن المجسم المعروض في معرض لندن جذب 200 ألف متخصص وزائر خلال اليوم الأول فقط، وهو رقم يعكس قوة العلامة السياحية المصرية، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير يضم 5300 قطعة أثرية تقدَّم في إطار تجربة عرض متكاملة تُبرز تطور الحضارة المصرية عبر العصور.

خطوة نوعية لتسويق الحضارة المصرية

وأوضح إدريس أن المتحف المصري الكبير يقدم الحضارة المصرية في مكان واحد بصورة شاملة، معتبرًا ذلك إنجازًا عالميًا نادرًا من شأنه رفع معدلات تدفق السياح خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن السياحة الثقافية لا تُمثل مصدرًا للعملة الصعبة فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر عالميًا وتنشيط الاقتصاد المحلي.



وأشار إلى أن افتتاح المتحف والفعاليات المتزامنة معه يمثلان خطوة نوعية في الترويج الدولي للحضارة المصرية وتقديم تجربة سياحية متكاملة وفريدة من نوعها.

الفنادق حجر الزاوية في تطوير السياحة

من جانبه، أكد الإعلامي محمود الشريف أن قطاع الفنادق يمثل دعامة أساسية لصناعة السياحة، مشيرًا إلى وجود 648 فندقًا بإجمالي 143 ألف غرفة على مستوى الجمهورية. وشدد على أهمية إدخال هذه الغرف للخدمة الفعلية بمعايير جودة عالية لتحقيق توقعات السياح والحفاظ على العائد القومي.

ودعا الشريف إلى تشكيل لجان تفتيش دورية من وزارة السياحة والمحافظات واتحاد الغرف الفندقية لضمان مستوى الخدمات، مؤكدًا أن تطوير البنية الفندقية والخدمية يعزز موقع مصر كوجهة سياحية عالمية ويزيد قدرتها على المنافسة.