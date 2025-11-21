قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
توك شو

200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن

منار عبد العظيم

شهد معرض لندن السياحي الدولي إقبالًا غير مسبوق على المجسم الاحترافي للمتحف المصري الكبير، في حدث يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

 وقال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، إن عرض نموذج المتحف في المعرض مثّل خطوة فارقة في الترويج للسياحة الثقافية، وامتدادًا لجهود الدولة في تسويق كنوزها الأثرية على المستوى الدولي.

200 ألف زائر في يوم واحد

أكد هشام إدريس أن المجسم المعروض في معرض لندن جذب  200 ألف متخصص وزائر خلال اليوم الأول فقط، وهو رقم يعكس قوة العلامة السياحية المصرية، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير يضم 5300 قطعة أثرية تقدَّم في إطار تجربة عرض متكاملة تُبرز تطور الحضارة المصرية عبر العصور.

خطوة نوعية لتسويق الحضارة المصرية

وأوضح إدريس أن المتحف المصري الكبير يقدم الحضارة المصرية في مكان واحد بصورة شاملة، معتبرًا ذلك إنجازًا عالميًا نادرًا من شأنه رفع معدلات تدفق السياح خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن السياحة الثقافية لا تُمثل مصدرًا للعملة الصعبة فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر عالميًا وتنشيط الاقتصاد المحلي.
 

وأشار إلى أن افتتاح المتحف والفعاليات المتزامنة معه يمثلان خطوة نوعية في الترويج الدولي للحضارة المصرية وتقديم تجربة سياحية متكاملة وفريدة من نوعها.

 الفنادق حجر الزاوية في تطوير السياحة

من جانبه، أكد الإعلامي محمود الشريف أن قطاع الفنادق يمثل دعامة أساسية لصناعة السياحة، مشيرًا إلى وجود 648 فندقًا بإجمالي 143 ألف غرفة على مستوى الجمهورية. وشدد على أهمية إدخال هذه الغرف للخدمة الفعلية بمعايير جودة عالية لتحقيق توقعات السياح والحفاظ على العائد القومي.

ودعا الشريف إلى تشكيل لجان تفتيش دورية من وزارة السياحة والمحافظات واتحاد الغرف الفندقية لضمان مستوى الخدمات، مؤكدًا أن تطوير البنية الفندقية والخدمية يعزز موقع مصر كوجهة سياحية عالمية ويزيد قدرتها على المنافسة.

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين لنظر تحديد موعد التأجيل

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

