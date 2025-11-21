بشير العدل: افتتاح المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في السياحة المصرية

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يمثل نقلة نوعية في السياحة المصرية، ويعزز مصادر الدولة من العملة الصعبة.



وقال "العدل"، في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أمس، إن النقلة النوعية التي يمثلها افتتاح المتحف المصري الكبير، تتمثل في زيادة السياحة الوافدة، خاصة في ظل وجود خطة تستهدف جذب ما يصل إلى 30 مليون سائح سنويا.



وأوضح "العدل" أن المتحف المصري الكبير، يعزز الاقتصاد القومي من زوايا عدة، منها زيادة العملة الصعبة من السياحة، خاصة في ظل ارتفاع العوائد من السياحة إلى 15.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التعريف بتاريخ مصر القديم، وفتح مجالات عديدة، منها التعريف بالآثار المصرية، وفنون النحت، وتاريخ مصر القديم.

نهضة مصر وتاريخها



ولفت "العدل" إلى أن المتحف المصري الكبير، ليس فقط مزارا سياحيا، وإنما تعبير عن نهضة مصر وتاريخها مما يجعل من مصر وجهة سياحية، ليس فقط محليا وإنما دوليا.



وتوقع "العدل" أنه بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، تشهد السياحة المصرية طفرة جديدة، من حيث العدد والعائد، حيث يتم تنظيم رحلات بانتظام إلى المتحف، الذي يمثل مقصدا سياحيا عالميا هاما، مما يعزز من مساهمة قطاع السياحة موارد الدولة من النقد الأجنبي.