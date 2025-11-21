قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
بشير العدل: افتتاح المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في السياحة المصرية

بشير العدل
بشير العدل

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يمثل نقلة نوعية في السياحة المصرية، ويعزز مصادر الدولة من العملة الصعبة.


وقال "العدل"، في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أمس، إن النقلة النوعية التي يمثلها افتتاح المتحف المصري الكبير، تتمثل في زيادة السياحة الوافدة، خاصة في ظل وجود خطة تستهدف جذب ما يصل إلى 30 مليون سائح سنويا.


وأوضح "العدل" أن المتحف المصري الكبير، يعزز الاقتصاد القومي من زوايا عدة، منها زيادة العملة الصعبة من السياحة، خاصة في ظل ارتفاع العوائد من السياحة إلى 15.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التعريف بتاريخ مصر القديم، وفتح مجالات عديدة، منها التعريف بالآثار المصرية، وفنون النحت، وتاريخ مصر القديم.

ولفت "العدل" إلى أن المتحف المصري الكبير، ليس فقط مزارا سياحيا، وإنما تعبير عن نهضة مصر وتاريخها مما يجعل من مصر وجهة سياحية، ليس فقط محليا وإنما دوليا.


وتوقع "العدل" أنه بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، تشهد السياحة المصرية طفرة جديدة، من حيث العدد والعائد، حيث يتم تنظيم رحلات بانتظام إلى المتحف، الذي يمثل مقصدا سياحيا عالميا هاما، مما يعزز من مساهمة قطاع السياحة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

