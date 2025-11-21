عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا من ضبط المتهمين، بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية خلال صلاة الجمعة، بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عبدالرحيم.ع ٥٤ عاما، شقيق المجنى عليه وعم الأبناء، وبرفقته ابنه محمد ٣٠ عاماً، لخلافات على قطعة أرض زراعية بنطاق القرية.

وجرى التحفظ على المتهمين بمركز شرطة أبوتشت تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الحكم الرادع.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة ٤ أشخاص بطلقات نارية خلال صلاة الجمعة بعزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت، استدعت نقلهم إلى المستشفى.



وتبين إصابة كلا من: عبدالجواد عبدالعظيم عبدالقوي 58 عاماً، بجرح بالجبهة، وأبنائه محمد 39 عاما، بطلق ناري في العين، محمود37 عاما، وأحمد 33 عاما، بكسور فى اليد.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



