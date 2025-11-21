قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025

عملات أجنبية وعربية
عملات أجنبية وعربية
محمد يحيي

استقرت اسعار العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-11-2025 على مستوى السوق الرسمية.

تحركات العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم

وتشهد الأسواق الرسمية للعملات الأجنبية والعربية استقرارا أمام الجنيه نظرا لبدء إجازة البنوك المصرية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة وحتى مساء غدا السبت.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه 54.54 جنيه للشراء و 54.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.89 جنيه للشراء و 62.09 جنيه للشراء.

سعر الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 33.68 جنيه للشرا و 33.79 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.64 جنيه للشراء و 4.66 جنيه للبيع

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.96 جنيه للشراء و 4.97 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 58.67 جنيه للشراء و 58.87 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.076 جنيه للشراء و30.16 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 30,68 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

اليوان الصيني 


سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.66 جنيه للشراء و 6.68 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم

وعلى صعيد العملات العربية إذ أظهرت استقرارا أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.63 جنيه للشراء و 12,67 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.11 جنيه للشراء و 154,6 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.9 جنيه للشراء و 12,94 جنيه للبيع.

الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 125.68 جنيه لشراء و 126.06 جنيه للبيع.

الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه نحو 123.06 جنيه للشراء و 123.44 جنيه للبيع.

الريال القطري اليوم

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو  12.99 جنيه للشراء و 13,03 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.73 جنيه للشراء و 67.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم سعر الدرهم الاماراتي اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر العملات العربية اليوم سعر العملات الادجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد