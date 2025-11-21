سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025

استقرت اسعار العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-11-2025 على مستوى السوق الرسمية.

تحركات العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم

وتشهد الأسواق الرسمية للعملات الأجنبية والعربية استقرارا أمام الجنيه نظرا لبدء إجازة البنوك المصرية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة وحتى مساء غدا السبت.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه 54.54 جنيه للشراء و 54.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.89 جنيه للشراء و 62.09 جنيه للشراء.

سعر الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 33.68 جنيه للشرا و 33.79 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.64 جنيه للشراء و 4.66 جنيه للبيع

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.96 جنيه للشراء و 4.97 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 58.67 جنيه للشراء و 58.87 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.076 جنيه للشراء و30.16 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 30,68 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.66 جنيه للشراء و 6.68 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم

وعلى صعيد العملات العربية إذ أظهرت استقرارا أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.63 جنيه للشراء و 12,67 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.11 جنيه للشراء و 154,6 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.9 جنيه للشراء و 12,94 جنيه للبيع.

الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 125.68 جنيه لشراء و 126.06 جنيه للبيع.

الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه نحو 123.06 جنيه للشراء و 123.44 جنيه للبيع.

الريال القطري اليوم

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.99 جنيه للشراء و 13,03 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.73 جنيه للشراء و 67.12 جنيه للبيع.