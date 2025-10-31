آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 31-10-2025

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا في منتصف تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025، علي مستوي السوق الرسمية

سعر العملات الأجنبية

ووصل متوسط سعر العملات الأجنبية المختلفة أمام الجنيه وفقا لأخر يوم عمل داخل البنك المركزي المصري ثباتا دون تغيير

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع

اليورو اليوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.71 جنيه للشراء و 54.87 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 62.11 جنيه للشراء و 62.29 جنيه للبيع

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.78 جنيه للشراء و 33.87 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الكندي أمام الجنيه نحو 7.32 جنيه للشراء و 7.34 جنيه للبيع

الكرون النرويجي اليوم

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.68 جنيه للشراء و 4.7 جنيه للبيع

الكرون السويدي اليوم

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.99 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنييه نحو 58.92 جنيه للشراء و 59.1 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.62 جنيه للشراء و 30.7 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 30.95 جنيه للشراء و 31.04 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.62 جنيه للشراء و 6.64 جنيه للبيع

العملات العربية

وصل متوسط سعر العملات العربية أمام الجنيه ثباتا دون تغيير منذ اخر يوم عمل امس الخميس حيث

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.57 جنيه للشراء و 12.6 جنيه للبيع

الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه نحو 153.81 جنيه للشراء و 154.28 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 125.08 جنيه للشراء و 128.45 جنيه للبيع

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنييه نخو 122.46 جنيه للشراء و 122.81 جنيه للبيع

الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع

الدينار الأردني اليوم

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنييه نحو 66.41 جنيه للشراء و 66.78 جنيه للبيع