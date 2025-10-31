قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 31-10-2025

أسعار العملات
أسعار العملات
محمد يحيي

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا في منتصف تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025، علي مستوي السوق الرسمية

سعر العملات الأجنبية

ووصل متوسط سعر العملات الأجنبية المختلفة أمام الجنيه وفقا لأخر يوم عمل داخل البنك المركزي المصري ثباتا دون تغيير

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع

اليورو اليوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.71 جنيه للشراء و 54.87 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 62.11 جنيه للشراء و 62.29 جنيه للبيع

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.78 جنيه للشراء و 33.87 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الكندي أمام الجنيه نحو 7.32 جنيه للشراء و 7.34 جنيه للبيع

الكرون النرويجي اليوم

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.68 جنيه للشراء و 4.7 جنيه للبيع

الكرون السويدي اليوم

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.99 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنييه نحو 58.92 جنيه للشراء و 59.1 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.62 جنيه للشراء و 30.7 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 30.95 جنيه للشراء و 31.04 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.62 جنيه للشراء و 6.64 جنيه للبيع

العملات العربية

وصل متوسط سعر العملات العربية أمام الجنيه ثباتا دون تغيير منذ اخر يوم عمل امس الخميس حيث

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.57 جنيه للشراء و 12.6 جنيه للبيع

الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه نحو 153.81 جنيه للشراء و 154.28 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 125.08 جنيه للشراء و 128.45 جنيه للبيع

الريال العماني 

سجل سعر الريال العماني أمام الجنييه نخو 122.46 جنيه للشراء و 122.81 جنيه للبيع 

الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع

الدينار الأردني اليوم

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنييه نحو 66.41 جنيه للشراء و 66.78 جنيه للبيع

سعر العملات الأجنبية اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر الدرهم الاماراتي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر العملات العربية اليوم البنك المركزي اسعار العملات الأجنبية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

افتتاح نادي النادي

وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يفتتحان نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتورة رانيا المشاط

انطلاق اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية بمشاركة 50 جهة بالبلدين

جهاز تنمية 6 أكتوبر

تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. جهاز مدينة 6 أكتوبر يرفع كفاءة الطرق والمحاور.. صور

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد