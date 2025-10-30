قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس

علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدولار تراجعا بقيمة 24 قرشا، وانخفض اليورو والجنيه الإسترليني.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 30-10-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 47.26 جنيه.

سعر البيع: 47.36 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 31.09جنيه.

سعر البيع: 31.33جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 33.88 جنيه.

سعر البيع: 34 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الخميس 30-10-2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 54.91 جنيه.

سعر البيع: 55.22 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 62.37 جنيه.

سعر البيع: 62.89 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 59.26 جنيه.

سعر البيع: 59.75 جنيه.

سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 7.35 جنيه.

سعر البيع: 7.39 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 5.02 جنيه.

سعر البيع: 5.06 جنيه.

سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري  يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 4.71 جنيه.

سعر البيع: 4.74 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الخميس 30-10-2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 6.65 جنيه.

سعر البيع: 6.67 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الخميس 30-10-2025:

سعر الشراء: 30.98جنيه.

سعر البيع: 31.25 جنيه. 

