تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.41 جنيه للبيع و47.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.27 جنيه للبيع، و55.14 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.11 جنيه للبيع، 62.95 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.64 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.91 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.