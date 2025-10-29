قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
تحويلات مرورية وطرق بديلة يوم افتتاح المتحف المصري..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي مسجلا نحو 47.23 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع مقارنة 47.59 جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء  29 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، تنمية الصادرات) نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي عند 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي لنحو 47.31 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس ليسجل 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي،  إتش إس بي سي HSBC، القاهرة، المصرف المتحد)  ليسجل 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، نكست، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدى أجريكول، ميد بنك) لنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.26 جنيه للشراء.

 47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

  47.26 جنيه للشراء.

 47.36 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

47.34 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

47.32 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الأربعاء 

47.33 جنيه للبيع

