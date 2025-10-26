سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 26-10-2025

شهد سعر العملات الأجنبية والعربية استقرارا خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 26-10-2025 بالتزامن مع بدء العمل في البنوك.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وفي تداولات اليوم الأحد، ثبت متوسط سعر العملات الأجنبية والمعلن من قبل البنك المركزي المصري حيث:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم 47.52 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 55.06 جنيه للشراء و 55.23 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 63.366 جنيه للشراء و 63.57 جنيه للبيع

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم نحو 33.95 جنيه للشراء و 34.05 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و 7.39 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي اليوم أمام الجنيه نحو 4.75 جنيه للشراء و 4.77 جنيه للبيع

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.04 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.5 جنيه للشراء و 59.7 جنيه للبيع

الين الياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.11 جنيه للشراء و 31.2 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي اليوم

بلغ سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 30.9جنيه لشراء و 31.01 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.67 جنيه للشراء و 6.68 جنيه للبيع

وعلي صعيد العملات العربية

الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.67 جنيه للشراء و 12.7 جنيه للبيع

الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.97 جنيه للشراء و 155.46 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الاماراتي امام الجنيه نحو 12.93 جنيه للشراء و 12.97 جنيه للبيع

الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني امام الجنيه نحو 126.058 جنيه للشراء و 126.43 جنيه للبيع

الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري امام الجنيه نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.08 جنيه للبيع

الدينار الأردني اليوم

سجل سعر الدينار الأردني امام الجنيه نحو 66.93 جنيه للشراء و 67.31 جنيه للبيع.