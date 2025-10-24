قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. روحانيات تسكن شوارع دسوق ومليوني زائر على الأبواب
1780 جنيهًا زيادة | ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. والشعبة تكشف مفاجأة
الحسابات الفلكية حسمت الأمر .. ما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟
وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الصين
إيقاف مروان عطية وكوكا الأبرز .. عقوبات الجولة الحادية عشرة من الدوري
الممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
5 نقاط جوهرية.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية حول اجتماعات القاهرة| تفاصيل
المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تحصد الجوائز العالمية وتستعد لافتتاح عالمي
تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
تقارير إعلامية: الفصائل الفلسطينية ترفض الضم والتهجير وتطرح خطة لإدارة وإعمار غزة
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025

محمد يحيي

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025 على مستوي السوق الرسمية .

سعر العملات الأجنبية اليوم

وفقا لتداولات البنك المركزي المصري الأخيرة مساء أمس والتى أظهرت استقرار متوسط سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

اليورو اليوم

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.06 جنيه للشراء و 55.23 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني اليوم

وصل متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 63.37 جنيه للشراء و 63.57 جنيه للبيع.

الدولار الكندي اليوم

وصل متوسط سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.95 جنيه للشراء و 34.05 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي اليوم

سجل سعر الكرون الدنماركي اليوم أمام الجنيه نحو 7.32 جنيه للشراء و 7.39 جنيه للبيع.

الكرون النرويج اليوم

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه اليوم نحو 4.75 جنيه للشراء و 4.77 جنيه للبيع.

الكرون السويدي اليوم

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.04 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم أمام الجنيه نحو 59.5 جنيه للشراء و 59.7 جنيه للبيع.

الين الياباني اليوم

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.11 جنيه للشراء و 31.2 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي الليوم

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 31.01 جنيه للبيع.

اليوان الصيني اليوم

سجل سعر  اليوان الصيني أمام الجنيه نحو  6.6 جنيه للشراء و 6.68 جنيه للبيع.

العملات العربية

وأظهرت العملات العربية استقرارا أمام الجنيه علي مستوي السووق الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه نحو 12.67 جنيه للشراء و 12.7 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.97 جنيه للشراء و 155.46 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.93 جنيه للشراء و 12.97 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.05 جنيه للشراء و 126.43 جنيه للبيع.

الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.43 جنيه للشراء و 123.79 جنيه للبيع.

الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو13.02 جنيه للشراء و 13.08 جنيه للبيع.

الدينار الأردني اليوم

سجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه نحو  66.93 جنيه للشراء و 67.31 جنيه للبيع.

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
نشرة المرأة والمنوعات
ريم مصطفى
