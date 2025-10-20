وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار انخفاضا ملحوظا بقيمة 9 قروش مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 20-10-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 47.52 جنيه.

سعر البيع: 47.62 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 30.62جنيه.

سعر البيع: 31.96جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 33.78 جنيه.

سعر البيع: 33.99 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 55.36 جنيه.

سعر البيع: 55.84 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 63.63 جنيه.

سعر البيع: 64.14 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 59.87 جنيه.

سعر البيع: 60.47 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 7.41 جنيه.

سعر البيع: 7.47 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 5.01 جنيه.

سعر البيع: 5.05 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 4.69 جنيه.

سعر البيع: 4.74 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 6.66 جنيه.

سعر البيع: 6.68 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 31.54 جنيه.

سعر البيع: 31.87 جنيه.