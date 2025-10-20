قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم

علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار انخفاضا ملحوظا بقيمة 9 قروش مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 20-10-2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 47.52 جنيه.

سعر البيع: 47.62 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 30.62جنيه.

سعر البيع: 31.96جنيه.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري   اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 33.78 جنيه.

سعر البيع: 33.99 جنيها.

أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025:

سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري   اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 55.36 جنيه.

سعر البيع: 55.84 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 63.63 جنيه.

سعر البيع: 64.14 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 59.87 جنيه.

سعر البيع: 60.47 جنيه.

سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 7.41 جنيه.

سعر البيع: 7.47 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 5.01 جنيه.

سعر البيع: 5.05 جنيه.

سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري   اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 4.69 جنيه.

سعر البيع: 4.74 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 6.66 جنيه.

سعر البيع: 6.68 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر الشراء: 31.54 جنيه.

سعر البيع: 31.87 جنيه. 

