وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ تراجع سعر الدولار والجنيه الإسترليني وارتفع سعر اليورو و الين الياباني.
يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
سعر صرف الدولار في مصر يوم الخميس 25 سبتمبر 2025:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 48.13 جنيه.
سعر البيع: 48.23 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 31.70 جنيه.
سعر البيع: 31.96جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء:34.66 جنيه
سعر البيع: 34.86 جنيه
أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الخميس 25 سبتمبر 2025:
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 56.46 جنيه.
سعر البيع: 57 جنيهًا.
سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 64.62 جنيه.
سعر البيع: 65.24 جنيه.
وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 60.53 جنيه.
سعر البيع: 60.95 جنيه.
سجل سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 7.56 جنيه.
سعر البيع: 7.63 جنيه.
وبلغ سعر كرونا سويدسة مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 5.10 جنيه.
سعر البيع:5.17 جنيه.
سجّل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 4.83 جنيه.
سعر البيع: 4.89 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الخميس 25 سبتمبر 2025:
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 6.74 جنيه.
سعر البيع: 6.78 جنيه.
وسجّل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:
سعر الشراء: 32.34جنيه.
سعر البيع: 32.69 جنيه.