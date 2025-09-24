تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

أكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب أبدًا أي بيانات خاصة بحسابات العملاء سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال المصرفي.

الحفاظ على سرية العملاء

وفي هذا السياق، يهيب البنك المركزي المصري بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم التجاوب مع أي صفحات أو رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي الانتماء للبنوك وتطالب العملاء بتزويدها ببياناتهم الشخصية أو المصرفية، وخاصة الأرقام وكلمات المرور السرية.

كما يؤكد البنك المركزي على عملاء القطاع المصرفي أهمية التواصل مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بكل بنك أو عبر قنوات الاتصال الرسمية في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.