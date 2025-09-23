قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر

محمد يحيي

استقبل البنك المركزي المصري، مؤخرًا، وفدًا من بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا في زيارة لمدة 3 أيام وذلك بهدف التعرف على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل دار طباعة النقد ومركز النقد بالعاصمة الإدارية.

ضم الوفد 9 خبراء من بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وذلك لاكتساب وتبادل الخبرات اللازمة، والوقوف على أفضل الممارسات الدولية المتبعة، حيث تستهدف الزيارة فهم النموذج التشغيلي الذي ينتهجه البنك المركزي المصري في دار الطباعة ومركز النقد، بما في ذلك التكنولوجيا المستخدمة في الميكنة، وكفاءة انسياب العمل، والبروتوكولات المتبعة للحد من المخاطر وآليات الحوكمة، وذلك بالإضافة إلى تبادل المعرفة حول مختلف المشروعات البحثية والموضوعات الأخرى المتعلقة بالعملة.

وخلال استقبال الوفد، صرح المهندس خالد فاروق - وكيل المحافظ لقطاع دار طباعة النقد "نرحب دائمًا بزيارات الأشقاء من البنوك المركزية الإفريقية، وسعداء بزيارة أشقائنا من جنوب إفريقيا، وعلى استعداد دائم لتبادل ومشاركة الخبرات والتجارب ذات الصلة" لافتًا إلى أن هذه الزيارات تؤكد ريادة البنك المركزي المصري والمستوى العالمي الذي تتمتع به منشآت البنك في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة دار الطباعة ومركز النقد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية أن "الزيارات المتتابعة من البنوك المركزية للدول الإفريقية والأحداث المشتركة التي يتم تنظيمها، في مختلف التخصصات المصرفية والرقابية، تأتي في إطار توجه الدولة والبنك المركزي المصري للتوسع في أوجه التعاون الإفريقي على كافة الأصعدة، وقد سعدنا باستقبال الوفد الذي يضم مجموعة متميزة من الخبراء، ونتطلع إلى المزيد من التنسيق والتعاون المستقبلي مع بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا".

وفي نفس السياق أعربت  ديليا سامبسون – رئيسة الوفد الجنوب إفريقي عن امتنانها للجانب المصري مؤكدة أن الزيارة كانت تجربة لا تنسى أضافت رؤى ومعارف قيمة، وأضافت "نأمل أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي ليشمل كافة المجالات ذات الصلة بما يعود بالفائدة على الجانبين والاقتصاد القومي للبلدين الشقيقين".

تضمنت الزيارة جولة شاملة بدار الطباعة وجولة أخرى بمركز النقد Cash Centre، حيث رافق الوفد من البنك المركزي المصري مسؤولو قطاعات التعاون الإفريقي ودار طباعة النقد والعمليات المصرفية والأمن.

