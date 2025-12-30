الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي حول قضية الوعي المجتمعي بالدفاع الوطني

شارك الدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، في الاجتماع التنسيقي المعني بقضية الوعي المجتمعي، الذي عُقد بمقر كلية الدفاع الوطني بالكيان العسكري بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء أ.ح. محمود أمين - مدير كلية الدفاع الوطني، وعدد من القادة وممثلي الوزارات المختلفة، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

واستعرضت الوزارة ، خلال الاجتماع رؤيتها وخططها في مجال بناء الوعي المجتمعي، في ضوء استراتيجيتها الدعوية القائمة على أربعة محاور رئيسة، يأتي في مقدمتها محور بناء الإنسان، حيث تضطلع الوزارة بدور محوري في ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز الانتماء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وتناولت مشاركة الوزارة عرضًا لأبرز برامجها ومبادراتها التوعوية، وفي مقدمتها مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، وتقويم السلوكيات السلبية، ونشر الفهم الوسطي المستنير لتعاليم الإسلام، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي راقٍ يقوم على قيم المحبة والانضباط والتعاون.

كما استعرضت الوزارة حزمة واسعة من الأنشطة والفعاليات الدعوية والثقافية التي تنفذها على مستوى الجمهورية، وتشمل تنظيم الندوات الفكرية والتثقيفية، وعقد الأسابيع الثقافية بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والجامعات، وإطلاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب القوافل الدعوية المشتركة، والملتقيات الفكرية التي تعالج قضايا الوعي والانتماء ومواجهة التطرف.



وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى دور مسابقة دولة التلاوة بوصفها إحدى الأدوات الفاعلة في بناء الوعي الديني الرشيد، واكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وترسيخ مكانة القرآن الكريم في وجدان المجتمع، فضلًا عن المسابقات القرآنية والدعوية المتنوعة التي تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية والهوية الوطنية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز الأمن الفكري، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات التي تمس وعي المجتمع، من خلال خطاب ديني رشيد، وأدوات عصرية، وتكامل مؤسسي مع مختلف الجهات الوطنية.