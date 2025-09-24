تباين أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء

أسواق المال العربية خلال تعاملات الأربعاء :

-البورصة المصرية تربح 37 مليار جنيه.

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق مرتفعا.

- أسواق المال الإماراتية تخسر 44 مليار درهم .

ارتفعت مؤشرات أسواق المال العربية في بورصات مصر، السعودية، الأردن، البحرين فيما تراجعت الأسواق القطرية والإماراتية والعُمانية وتباينت الكويتية.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025،

البورصة المصرية

صعدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، ليقترب المؤشر الثلاثيني من حاجز 36000 نقطة، بدعم مشتريات محلية وأجنبية.

وفي ختام اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.76% عند مستوى 35949 نقطة.

فيما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10623 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 1.19% عند مستوى 14144 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات على 832.9 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.53 مليار جنيه عبر 89.26 ألف عملية، من خلال التعامل على 218 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 132 سهماً، وتراجعت أسعار 55 سهماً، في حين استقرت أسعار 31 سهماً دون تغيير، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.530 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات العرب وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 80.25 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي قيمة 16.9 مليون جنيه و 63.29 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر الأسهم السعودية

سجل سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعات قياسية بنهاية جلسة اليوم في ظل صعود جماعي للقطاعات بقيادة القطاعات الكبرى، وسط أنباء عن رفع نسبة تملك الأجانب.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 5.06% بمكاسب بلغت 550.03 نقطة، قفز بها إلى مستوى 11,426.45نقطة.

وكشف عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.

وقفزت قيم التداول بنهاية جلسة الأربعاء إلى 14.45 مليار ريال مقابل 5.16 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 598.26 مليون سهم، مقارنة بـ 261.25 مليون سهم بنهاية جلسة الاثنين الماضي.



وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعا نسبته 9.21%، وارتفع قطاع الاتصالات 5.56%، وبلغت مكاسب قطاعي المواد الأساسية والطاقة 3.51% و0.55% على التوالي.

وشهد السوق الموازي أداءً إيجابياً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بارتفاع نسبته 1.22%، مضيفاً 308.68 نقطة إلى رصيده، صعدت به إلى مستوى 25,608.1 نقطة.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع، بدعم قطاعات الاتصالات والعقارات والمواد الأساسية.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.04 % إلى مستوى 1948 نقطة، وسط تعاملات بحجم 2.196 مليون سهم بقيمة 487.353 ألف دينار، توزعت على 82 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.30% عند مستوى 3030.30 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2987 صفقة.

بورصة الكويت

سيطر التباين على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وسط صعود لـ5 قطاعات.



انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88%، وتراجع "العام" بـ0.65%، بينما ارتفع "الرئيسي" بنحو 0.45%، وزاد المؤشر "الرئيسي 50" بـ0.90%، عن مستوى أمس الثلاثاء.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ5 قطاعات على رأسها الطاقة بـ1.07%، بينما تراجعت 7 قطاعات أخرى في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ3.20% واستقر قطاع التكنولوجيا.

أسواق المال الإماراتية

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، وسط التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي.

ومع ختام تعاملات اليوم، تكبد سوق دبي المالي خسائر بلغت 14.197 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 30 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 44.197 مليار درهم.

و استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.285 مليار درهم، توزعت على 43.097 ألف صفقة.

ووفق بيانات التداول، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.45 % إلى مستوى 5872 نقطة، وسط تعاملات بحجم 247.975 مليون سهم بقيمة 1.073 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.29 % إلى مستوى 9978 نقطة، وسط تعاملات بحجم 253.560 مليون سهم بقيمة 1.211 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.094 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.124 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 30 مليار درهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر، اليوم، منخفضًا بواقع 96.38 نقطة، ما نسبته 0.86%، ليصل إلى مستوى 11078.50 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 217 مليونًا و 51 ألفًا و942 سهمًا، بقيمة 572 مليونًا و49 ألفًا و802.838 ريال قطري، عبر تنفيذ 24303 صفقات في جميع القطاعات.

بورصة مسقط

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم متراجعاً 0.47 %، بإقفاله عند مستوى 5,114.2 نقطة، خاسراً 24.13 نقطة، مقارنةً بمستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الخدمات بنسبة 0.64 %، ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.15 %، وكان مؤشر الصناعة أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.11 %

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 100.69 مليون ورقة مالية، مقابل 119.49 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 25.25 مليون ريال.