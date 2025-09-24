قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
اقتصاد

البورصة تربح 37 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

محمد صبيح

صعدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، ليقترب المؤشر الثلاثيني من حاجز 36000 نقطة، بدعم مشتريات محلية وأجنبية.

وفي ختام اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.76% عند مستوى 35949 نقطة.

فيما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10623 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 1.19% عند مستوى 14144 نقطة.

حجم التداولات

وتم التداول خلال التعاملات على 832.9 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.53 مليار جنيه عبر 89.26 ألف عملية، من خلال التعامل على 218 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 132 سهماً، وتراجعت أسعار 55 سهماً، في حين استقرت أسعار 31 سهماً دون تغيير، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.530 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات العرب وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 80.25 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي قيمة 16.9 مليون جنيه و 63.29 مليون جنيه على التوالي.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية دعم مشتريات محلية المؤشر الرئيسي EGX30

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف حقيقة تسبب مسكن شهير في إصابة الجنين بالتوحد

الخس

احذر.. الإفراط في تناول الخس يصيبك بهذا المرض

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

فيديو

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

