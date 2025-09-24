البورصة تربح 37 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، ليقترب المؤشر الثلاثيني من حاجز 36000 نقطة، بدعم مشتريات محلية وأجنبية.

وفي ختام اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.76% عند مستوى 35949 نقطة.

فيما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10623 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 1.19% عند مستوى 14144 نقطة.

حجم التداولات

وتم التداول خلال التعاملات على 832.9 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.53 مليار جنيه عبر 89.26 ألف عملية، من خلال التعامل على 218 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 132 سهماً، وتراجعت أسعار 55 سهماً، في حين استقرت أسعار 31 سهماً دون تغيير، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.530 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات العرب وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 80.25 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي قيمة 16.9 مليون جنيه و 63.29 مليون جنيه على التوالي.