النفط يواصل مكاسبه وسط اضطراب الإمدادات وتراجع المخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية، اليوم (الأربعاء)، مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، فيما أسهمت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بروسيا في تعزيز المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.4% إلى 67.88 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة ذاتها لتسجل 63.68 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد أغلقا أمس على ارتفاع بأكثر من 1.5%، أي ما يعادل دولارا واحدا للبرميل.

وجاء هذا الدعم بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.82 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، مقابل توقعات بانخفاض 3.4 مليون برميل.

كما سجلت مخزونات البنزين تراجعا، في حين ارتفعت مخزونات المقطرات بشكل طفيف، بما يشير إلى مرونة في الطلب وتشديد نسبي في التوازن بالسوق الأمريكية.

وعزز تأجيل اتفاق إعادة ضخ نحو 230 ألف برميل يوميا من النفط الكردي عبر تركيا المكاسب، في ظل رفض المنتجين استئناف الصادرات دون الحصول على ضمانات بشأن تسوية المستحقات المتأخرة، وهو ما حد من المخاوف بشأن فائض المعروض على المدى القصير.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، تبقى مخاوف فائض الإمدادات قائمة، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو المعروض العالمي بوتيرة أسرع خلال العام الجاري، مع احتمال اتساع الفائض بحلول 2026 بفعل زيادة إنتاج دول "أوبك+" وارتفاع الإمدادات من خارج التحالف.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، صعدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدة التوترات، بعدما دعا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إسقاط الطائرات الروسية حال انتهاكها للمجال الجوي للحلف، مؤكدا أن أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها.

وتعد هذه التصريحات تحولا في الموقف الأمريكي، يرجح أن يعزز احتمالات فرض عقوبات إضافية على صادرات الطاقة الروسية.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبرج" بأن السلطات الروسية تدرس فرض قيود على صادرات الديزل من بعض الشركات، في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت للطاقة.