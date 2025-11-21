رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، المواعيد الرسمية لانطلاق وختام موسم 2026/27، مع توضيح كيفية مواءمة جدول المسابقة مع إقامة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب كندا والمكسيك نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، وهو ما استدعى إجراء تعديلات على جدول البريميرليج لضمان جاهزية اللاعبين وتقليل ضغط المباريات.

وأكدت رابطة البريميرليج أن الموسم الجديد سينطلق يوم السبت 22 أغسطس 2026، على أن تختتم المنافسات في 30 مايو 2027، حيث تُقام الجولة الختامية في الموعد ذاته لجميع المباريات كما هو متبع.

وشدد بيان الرابطة على أن "سلامة اللاعبين" تبقى أولوية، في ظل ازدحام روزنامة كرة القدم العالمية، موضحة أن تأجيل انطلاق الموسم لمدة أسبوع يوفر 89 يومًا من الراحة بعد نهاية الموسم الحالي، إضافة إلى 33 يومًا عقب نهائي كأس العالم.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا المقرّر إقامته في 5 يونيو 2027.

وسيضم موسم 2026/27 نحو 33 عطلة نهاية أسبوع، بالإضافة إلى خمس جولات في منتصف الأسبوع، مع إعداد الجدول لتجنب أكبر قدر من التعارض بين المباريات المحلية ومنافسات الأندية الأوروبية.

وقالت الرابطة أيضًا إنه لن تُلعب جولتان خلال 60 ساعة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، التزامًا بالاتفاقات الخاصة بتخفيف ضغط المباريات في تلك الفترة ضمن التقويم الدولي الموسع.