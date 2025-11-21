قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ندى سويفى

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة بمحيط الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل بسبب أعمال المونوريل.

وفي إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – 6 أكتوبر) تقرر تنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل بطريق امتداد محور 26 يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم طريق الواحات اتجاه محور 26 يوليو .

نظرًا لتنفيذ تلك الأعمال سيتم إجراء الغلق الكلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه محور 26 يوليو وذلك يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا.

تحويلات مرورية


وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإعداد التحويلة المرورية التالية:
حركة سير المركبات القادمة من طريق الواحات والراغبة في استكمال السير باتجاه محور 26 يوليو، تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من طريق محور 26 يوليو اتجاه طريق الواحات) من خلال فتحة الدوران المستحدثة الكائنة قبل منطقة الأعمال، ثم السير بمسار التحويلة لمسافة 300م ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الاصلي بطريق امتداد محور 26 يوليو عن طريق فتحة دوران بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

تم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين فضلًا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع أي تكدسات.

العامة لمرور الجيزة الاتجاه القادم الغلق الكلي لطريق امتداد محور 26 يوليو محور 26 يوليو

