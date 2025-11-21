الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة بمحيط الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل بسبب أعمال المونوريل.

وفي إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – 6 أكتوبر) تقرر تنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل بطريق امتداد محور 26 يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم طريق الواحات اتجاه محور 26 يوليو .

نظرًا لتنفيذ تلك الأعمال سيتم إجراء الغلق الكلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه محور 26 يوليو وذلك يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا.

تحويلات مرورية



وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإعداد التحويلة المرورية التالية:

حركة سير المركبات القادمة من طريق الواحات والراغبة في استكمال السير باتجاه محور 26 يوليو، تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من طريق محور 26 يوليو اتجاه طريق الواحات) من خلال فتحة الدوران المستحدثة الكائنة قبل منطقة الأعمال، ثم السير بمسار التحويلة لمسافة 300م ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الاصلي بطريق امتداد محور 26 يوليو عن طريق فتحة دوران بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

تم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين فضلًا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع أي تكدسات.