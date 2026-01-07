قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
سر تأخر سفر حمزة عبد الكريم للانضمام لبرشلونة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الدولار في مصر هبوطا حادا خلال الأيام الماضية، لذا يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند 47.65 جنيه للشراء.

47.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، لنحو :

47.30 جنيه للشراء.

 47.40 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي في بنوك (قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، التجاري الدولي CIB، نكست،  مصر، الأهلي، ميد بنك، فيصل الإسلامي،  الأهلي الكويتي، المصري الخليجي) ليسجل نحو:

 47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (المصرف المتحد، الأهلي المتحد) لنحو:

 47.23 جنيه للشراء.

 47.33 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، العربي الإفريقي ) لنحو:

47.22 جنيه للشراء.

 47.32 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الإسكندرية ، البركة، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، كريدي أجريكول، الإسكندرية، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي) لنحو:

 47.20 جنيه للشراء.

 47.30 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل نحو:

 47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك المركزي سجل نحو:

 47.20 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر   

 47.27 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

نحو 47.30 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.25 جنيه للبيع.

إجازة رسمية

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسيتم استئناف العمل غدا الخميس في كل البنوك.

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكى الجنيه المصري

