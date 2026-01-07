من مودة المصاهرة لحبل المشنقة.. تأييد إعدام قا.تل صديقه| خاص

صديقان جمعت بينهما مودة صلة المصاهرة، بزواج محمود محمد، بشقيقة مصطفى حمدي، ثم أوقع الشيطان العداوة والبغضاء بينهما، بعد أن تزوج الأول بأخرى بجانب شقيقة الثاني، وتحدث الثاني بسوء عن مسلك زوجة الأول الجديدة ما أثار حفيظته وكوامن العدوان والرغبة في الانتقام من المجنى عليه.

بيت محمود محمد النية وعقد العزم فى هدوء نفس إلا من الحقد الذى استحوذ على إرادته، وترددت الفكرة بداخله بين الإقدام والإحجام فرجح الأولى وفكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر فى عواقبه ثم أقدم على مقارفته وهو هادئ البال ورسم خطته وقد تحجر قلبه إلا من كل جرم وانحسر ضميره الا عن كل ظلم وخلت نفسه إلا من كل اثم وقد حمل لهم وحش ضارى اسال لعابه ما اشتم من رائحة دماء لم يعلم أنها الدماء التي أراقها عندما ذبح ضميره قربانا للشيطان عسى أن يمده بالعون والمدد تحقيقا لمآربه وسلح نفسه بأسلحته مطواة قرن غزال فعزم على التوجه فى وقت أيقن فيه بتواجده بمنطقة قسم أول شبرا الخيمة فقام بقتله بدم بارد.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى حضوريا بإعدام المتهم ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعوى المدنية المختصة، وبالاستئناف ثم الطعن على الحكم تم تأييد الإعدام بإقرار الحكم على الجاني.