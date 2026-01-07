مفاجأة في مشاهدات بطولة أمم أفريقيا

أكدت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالمغرب، مجددا مكانتها كإحدى أكثر البطولات إثارة على الساحة الكروية القارية، بعدما تجاوز تأثيرها حدود المستطيل الأخضر ليعكس تحولا ملموسا في طريقة تفاعل جماهير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الأحداث الرياضية المباشرة.

وخارج إطار المستطيل الأخضر، كشفت بيانات منصة تابعة للشركة المالكة لحقوق البث الفضائي عن تغيرات لافتة في أنماط المشاهدة خلال البطولة، حيث تصدرت أجهزة التلفزيون الوسائل المفضلة لمتابعة المباريات، تلتها الهواتف الذكية.

كما أظهرت هذه المؤشرات أن البث الرقمي بات يعزز أنماط المشاهدة التقليدية بدل أن يحل محلها.

والجزائر وتونس، ما يعكس تنامي الإقبال على العروض المحلية المرتبطة بالبطولات الكبرى.