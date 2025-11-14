بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من محور 26 يوليو باتجاه طريق الواحات أمام حركة السيارات، بعد الانتهاء من أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من محور 26 يوليو باتجاه طريق الواحات، ولمدة 8 ساعات في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل.

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه في ضوء قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) وتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر، وذلك بطريق امتداد محور 26 يوليو تحديدًا في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو باتجاه طريق الواحات.



وأوضحت أن الأعمال تستلزم غلقًا كليًّا بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من محور 26 يوليو باتجاه طريق الواحات، وذلك اليوم الجمعة الموافق14 نوفمبر2025، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا.



وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي: حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو والراغبة في استكمال السير باتجاه طريق الواحات، تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من طريق الواحات اتجاه محور 26 يوليو) من خلال فتحة الدوران الكائنة قبل منطقة الأعمال، ثم السير بمسار التحويلة المؤقت، والعودة مرة أخرى إلى طريق امتداد محور26 يوليو عن طريق فتحة دوران بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.