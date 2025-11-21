قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 15 حتى 21 نوفمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات القومية والعالمية.

تضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT"، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات أصبح من القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا، كما شهد الإطلاق التجريبي لعدد من الخدمات للمصريين في الخارج على منصة "مصر الرقمية"، إلى جانب تفقد عددًا من أجنحة المعرض.

خلال فعاليات المعرض، استمع إلى عرض تقديمي حول مشروعات وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي، وتمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الحكومية الرقمية على منصة "مصر الرقمية" تجاوز 200 خدمة، كما تم استعراض نظام التقاضي الإلكتروني الذي تم تعميمه بالمحاكم الجنائية، إلى جانب تسليط الضوء على منصة "الخطاب الديني".

كما شملت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات دخول السائحين من مختلف المنافذ عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية، وأكد، أن قطاع السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، مُشيرًا إلى وجود توقعات بزيادة أعداد السائحين تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

تضمنت الأنشطة، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم استعراض المخصصات المالية التي تم توجيهها للمبادرة حتى الآن، والاحتياجات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى، كما تمت مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، وأكد سيادته حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة، باعتبارها أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الريفية.

كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، حيث شهد مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري، لإدراجها ضمن الاحتياطي الذهبي الرسمي، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.

خلال كلمته بالفعالية، أكد أن تسليم هذه المضبوطات هو تجسيد عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وترجمة مباشرة لتكليفات الرئيس بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تعزز قوة الاقتصاد الوطني.

تضمنت الأنشطة، اجتماعًا مع المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روساتوم)، والوفد المرافق له، على هامش احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن مشروع محطة الضبعة النووية هو أساس لتحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع الجانب الروسي خلال عملية تشغيل المحطة.

وفي نفس السياق، شهد رئيس الوزراء توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، بما يؤكد جاهزية المشروع للانتقال إلى المراحل التالية من التنفيذ، كما شهد توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة "روساتوم".

وتضمنت الأنشطة، ترؤس رئيس الوزراء وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 بجنوب إفريقيا، نيابة عن رئيس الجمهورية، وشارك في لقاء مع مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" المستثمرة في منجم السكري للذهب، والذين أكدوا تطلعهم لزيادة استكشافات واستثمارات الشركة في مصر.

كما اجتمع مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الفكرية والبحثية في جنوب إفريقيا، مُشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

مدبولي نشاط رئيس الوزراء مجلس الوزراء روساتوم

