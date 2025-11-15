بخلاف الذهاب للشركة.. عدة طرق لشحن كارت الكهرباء بـ الموبايل

يبحث العديد من الأشخاص الآن عن خطوات شحن كارت الكهرباء أون لاين 2025، وما هي الطرق السريعة التي يمكنهم بها إعادة شحن كروت كهرباء اون لاين قبل نفاد الرصيد وانقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم، وتتضمن تلك الحلول عشرات الطرق عبر الهاتف ومنافذ الدفع الإلكتروني، مما يسهل على الأفراد سداد فاتورة الكهرباء في أسرع وقت ممكن ودون مجهود.

أكثر الطرق الشائعة في كيفية شحن عداد الكهرباء الكارت

# شحن كارت كهرباء من الشركة

أحد الطرق التقليدية والأساسية التي بدأت في اعتماد خدمات شحن عداد الكارت، ثم الانطلاق تباعًا إلى برنامج Nfc لشحن كارت الكهرباء واعتماده كطريقة أسهل على الأفراد وتلبيةً لمتطلباتهم.

وتختلف اماكن شحن كروت الكهرباء حسب عنوان السكن الذي تقطن فيه، أما عن طريقة طلب الخدمة فهي كالتالي:

ـ توجه إلى المركز المخصص لخدمة منطقتك.

ـ قم بطلب إعادة شحن الكارت الذكي للكهرباء بالمبلغ الذي تريده.

ـ تعد هذه الخدمة مجانية تمامًا ولا تتطلب أي رسوم إضافية.

ـ أما عن الخدمات الأخرى، فهي تتطلب بعض الرسوم الإضافية مثل منافذ الدفع الإلكتروني أمان، سداد، فوري، وقتي، مصاري، ضامن.

# طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل

إذا كنت تبحث عن كيفية شحن عداد كهرباء بالموبايل كونها من أسرع الطرق وأسهلها، فهذه هي الخطوات اللازمة والخيارات المتاحة أمامك لشحن كروت الكهرباء؛ وتتضمن:

ـ التطبيقات الهاتفية

من أبرز تلك التطبيقات: تطبيق سهل لشحن كروت الكهرباء، و فوري، و خالص، و gtpay؛ هذا بالطبع إلى جانب المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش واتصالات، وفيما يلي سنوضح لك خطوات كل تطبيق من أجل معرفة كيفية شحن كارت الكهرباء:

سهل لشحن كروت الكهرباء

من أكثر التطبيقات الشائعة والمنتشرة بين أصحاب العدادات الجديدة، إضافةً لكونه يزود المستخدم بجميع المعلومات التي يريد معرفتها عن حالة العداد ومعدل الاستهلاك اليومي، وغير ذلك من تفاصيل.

ـ البحث عن رمز NFC في الإعدادت، ثم تفعيلها

ـ تحميل تطبيق سهل من خلال Apple store أو Google play

ـ تسجيل الدخول لأول مرة على التطبيق

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بك

ـ انتظار الرسالة النصية المحتوية على كود التشغيل

ـ إدخال الكود فور استلامه والانتقال للخطوة التالية

ـ تعيين رقم سري جديد وإدخال البيانات الشخصية

ـ سينتقل بك التطبيق إلى الصفحة الرئيسية المحتوية على جميع الخدمات

ـ اختر علامة الملف الشخصي أسفل الشاشة

ـ قم بالضغط على طرق الدفع – payment method

ـ أدخل بيانات بطاقتك البنكية التي تقوم عادة باستخدامها

ـ ارجع مرة أخرى الصفحة الرئيسية للتطبيق

ـ قم باختيار “الكهرباء – Electricity”

ـ قم باختيار خانة كارت NFC

ـ ضع كارت NFC أسفل الهاتف من الناحية التي تظهر بها الشريحة

ـ فور أن يتعرف عليها التطبيق سيقوم بإدخالك إلي صفحة الدفع

ـ قم بإدخال المبلغ الذي تريد به شحن كارت عداد الكهرباء

ـ قم بعدها بتأكيد الدفع وانتظر رسالة التأكيد

ـ بذلك تستطيع التوجه نحو عدادك الكهربائى وشحنه عن طريق الكارت بالطريقة المعتادة

شحن كارت الكهرباء من فوري

يعتمد الكثير على فوري لشحن كروت كهرباء الخاصة بهم، وإليك الآن كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق فوري:

ـ توجه إلى أحد منافذ فوري أو المحلات الموفرة لخدماته

ـ قم باختيار خدمات المرافق العامة

ـ ثم شحن الكارت الكهرباء عن طريق النت

ـ إدخال اسم شركة الكهرباء التي يتبع لها الكارت الخاص بك

ـ إدخال كارت الكهرباء في مكنة فوري للاستعلام عن البيانات

ـ اختيار دفع أقل قيمة أو أعلى من ذلك وأدخل المبلغ الذي تريده

ـ قم بتأكيد عملية الدفع

ـ ارجع إلى عدادك مسبوق الدفع وقم بتمرير الكارت لإعادة الشحن

وهناك طريقة أخرى لاستخدام تطبيق فوري على هاتفك، من أجل دفع كارت الكهرباء وإعادة شحن العداد؛ إلا أن هذه الطريقة تتطلب توفر برنامج شحن الكارت الكهرباء nfc على إعدادات هاتفك؛ ثم اتبع الخطوات التالية:

ـ فتح تطبيق فوري وتسجيل الدخول

ـ الاختيار من بين خدمات فوري: شحن كارت الكهرباء

ـ تحديد مزود الخدمة والمنطقة

ـ بعدها عليك اختيار طريقة الدفع

ـ ضع الكارت أسفل الهاتف ليقوم بقراءة البيانات

ـ لا تقم بتحريك الكارت من أسفل الهاتف حتى تسمع رسالة التنبيه

ـ إتمام عملية الدفع والتأكيد عليها

ـ تمرير كارت الشحن على العداد.

ـ المحافظ الإلكترونية

تعد المحافظ الإلكترونية الخاصة بشرائح الإتصال من أكثر الطرق شيوعًا عند شحن الكارت الكهرباء اونلاين، ومن أبرز تلك الشركات فودافون واتصالات؛ وإليك الخطوات التالية:

طريقة شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش

ـ قم بإدخال كود شحن كارت كهرباء من فودافون كاش *9*

ـ اختر دفع الفواتير

ـ اضغط على خيار الكهرباء

ـ قم بتحديد الشركة التي تتبع لها حسب محل إقامتك

ـ أدخل كود الدفع الإلكتروني

ـ أكمل إدخال البيانات المطلوبة

ـ أدخل كلمة المرور الخاصة بك

ـ قم بتأكيد عملية السداد

ـ ستصلك رسالة بتأكيد الدفع و شحن كارت الكهرباء بالموبايل.

ـ شحن كارت العداد من تطبيق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

إذا كنت تعتمد على عداد كهرباء مسبوق الدفع، فإن تطبيق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يوفر لك طريقة آمنة وسهلة لشحن كارت العداد، دون الحاجة لزيارة فروع شركات الكهرباء، لكن يجب اتباع الأتي:

ـ تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.

ـ تسجيل الدخول بانشاء حساب جديد

ـ إضافة بيانات العداد أو رقم الكارت الذكي الخاص بك لتسجيله في التطبيق.

ـ اختيار خدمة الشحن من قائمة الخدمات

ـ تحديد قيمة الشحن

ـ اختيار وسيلة الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، المحافظ الإلكترونية، أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

ـ تأكيد عملية الشحن، بعد إتمام الدفع سيتم إرسال رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل عملية الشحن.

ـ شحن الكارت، ضع الكارت في العداد لتحديث الرصيد الجديد.