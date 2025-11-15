قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بخلاف الذهاب للشركة.. عدة طرق لشحن كارت الكهرباء بـ الموبايل

شحن كارت الكهرباء
شحن كارت الكهرباء
خالد يوسف

يبحث العديد من الأشخاص الآن عن خطوات شحن كارت الكهرباء أون لاين 2025، وما هي الطرق السريعة التي يمكنهم بها إعادة شحن كروت كهرباء اون لاين قبل نفاد الرصيد وانقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم، وتتضمن تلك الحلول عشرات الطرق عبر الهاتف ومنافذ الدفع الإلكتروني، مما يسهل على الأفراد سداد فاتورة الكهرباء في أسرع وقت ممكن ودون مجهود.

أكثر الطرق الشائعة في كيفية شحن عداد الكهرباء الكارت

# شحن كارت كهرباء من الشركة

أحد الطرق التقليدية والأساسية التي بدأت في اعتماد خدمات شحن عداد الكارت، ثم الانطلاق تباعًا إلى برنامج Nfc لشحن كارت الكهرباء واعتماده كطريقة أسهل على الأفراد وتلبيةً لمتطلباتهم.

وتختلف اماكن شحن كروت الكهرباء حسب عنوان السكن الذي تقطن فيه، أما عن طريقة طلب الخدمة فهي كالتالي:

ـ توجه إلى المركز المخصص لخدمة منطقتك.

ـ قم بطلب إعادة شحن الكارت الذكي للكهرباء بالمبلغ الذي تريده. 

ـ تعد هذه الخدمة مجانية تمامًا ولا تتطلب أي رسوم إضافية.

ـ أما عن الخدمات الأخرى، فهي تتطلب بعض الرسوم الإضافية مثل منافذ الدفع الإلكتروني أمان، سداد، فوري، وقتي، مصاري، ضامن.

# طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل

إذا كنت تبحث عن كيفية شحن عداد كهرباء بالموبايل كونها من أسرع الطرق وأسهلها، فهذه هي الخطوات اللازمة والخيارات المتاحة أمامك لشحن كروت الكهرباء؛ وتتضمن: 

ـ التطبيقات الهاتفية

من أبرز تلك التطبيقات: تطبيق سهل لشحن كروت الكهرباء، و فوري، و خالص، و gtpay؛ هذا بالطبع إلى جانب المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش واتصالات، وفيما يلي سنوضح لك خطوات كل تطبيق من أجل معرفة كيفية شحن كارت الكهرباء:

سهل لشحن كروت الكهرباء

من أكثر التطبيقات الشائعة والمنتشرة بين أصحاب العدادات الجديدة، إضافةً لكونه يزود المستخدم بجميع المعلومات التي يريد معرفتها عن حالة العداد ومعدل الاستهلاك اليومي، وغير ذلك من تفاصيل.

ـ البحث عن رمز NFC في الإعدادت، ثم تفعيلها

ـ تحميل تطبيق سهل من خلال Apple store أو Google play

ـ تسجيل الدخول لأول مرة على التطبيق 

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بك

ـ انتظار الرسالة النصية المحتوية على كود التشغيل

ـ إدخال الكود فور استلامه والانتقال للخطوة التالية

ـ تعيين رقم سري جديد وإدخال البيانات الشخصية

ـ سينتقل بك التطبيق إلى الصفحة الرئيسية المحتوية على جميع الخدمات 

ـ اختر علامة الملف الشخصي أسفل الشاشة

ـ قم بالضغط على طرق الدفع – payment method

ـ أدخل بيانات بطاقتك البنكية التي تقوم عادة باستخدامها

ـ ارجع مرة أخرى الصفحة الرئيسية للتطبيق

ـ قم باختيار “الكهرباء – Electricity”

ـ قم باختيار خانة كارت NFC

ـ ضع كارت NFC أسفل الهاتف من الناحية التي تظهر بها الشريحة

ـ فور أن يتعرف عليها التطبيق سيقوم بإدخالك إلي صفحة الدفع

ـ قم بإدخال المبلغ الذي تريد به شحن كارت عداد الكهرباء

ـ قم بعدها بتأكيد الدفع وانتظر رسالة التأكيد

ـ بذلك تستطيع التوجه نحو عدادك الكهربائى وشحنه عن طريق الكارت بالطريقة المعتادة

شحن كارت الكهرباء من فوري

يعتمد الكثير على فوري لشحن كروت كهرباء الخاصة بهم، وإليك الآن كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق فوري:

ـ توجه إلى أحد منافذ فوري أو المحلات الموفرة لخدماته 

ـ قم باختيار خدمات المرافق العامة

ـ ثم شحن الكارت الكهرباء عن طريق النت

ـ إدخال اسم شركة الكهرباء التي يتبع لها الكارت الخاص بك

ـ إدخال كارت الكهرباء في مكنة فوري للاستعلام عن البيانات

ـ اختيار دفع أقل قيمة أو أعلى من ذلك وأدخل المبلغ الذي تريده

ـ قم بتأكيد عملية الدفع

ـ ارجع إلى عدادك مسبوق الدفع وقم بتمرير الكارت لإعادة الشحن

وهناك طريقة أخرى لاستخدام تطبيق فوري على هاتفك، من أجل دفع كارت الكهرباء وإعادة شحن العداد؛ إلا أن هذه الطريقة تتطلب توفر برنامج شحن الكارت الكهرباء nfc على إعدادات هاتفك؛ ثم اتبع الخطوات التالية:

ـ فتح تطبيق فوري وتسجيل الدخول

ـ الاختيار من بين خدمات فوري: شحن كارت الكهرباء

ـ تحديد مزود الخدمة والمنطقة 

ـ بعدها عليك اختيار طريقة الدفع

ـ ضع الكارت أسفل الهاتف ليقوم بقراءة البيانات 

ـ لا تقم بتحريك الكارت من أسفل الهاتف حتى تسمع رسالة التنبيه

ـ إتمام عملية الدفع والتأكيد عليها 

ـ تمرير كارت الشحن على العداد.

ـ المحافظ الإلكترونية

تعد المحافظ الإلكترونية الخاصة بشرائح الإتصال من أكثر الطرق شيوعًا عند شحن الكارت الكهرباء اونلاين، ومن أبرز تلك الشركات فودافون واتصالات؛ وإليك الخطوات التالية:

طريقة شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش

ـ قم بإدخال كود شحن كارت كهرباء من فودافون كاش *9*

ـ اختر دفع الفواتير 

ـ اضغط على خيار الكهرباء

ـ قم بتحديد الشركة التي تتبع لها حسب محل إقامتك

ـ أدخل كود الدفع الإلكتروني 

ـ أكمل إدخال البيانات المطلوبة

ـ أدخل كلمة المرور الخاصة بك

ـ قم بتأكيد عملية السداد

ـ ستصلك رسالة بتأكيد الدفع و شحن كارت الكهرباء بالموبايل.

ـ شحن كارت العداد من تطبيق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

إذا كنت تعتمد على عداد كهرباء مسبوق الدفع، فإن تطبيق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يوفر لك طريقة آمنة وسهلة لشحن كارت العداد، دون الحاجة لزيارة فروع شركات الكهرباء، لكن يجب اتباع الأتي:

ـ تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.

ـ تسجيل الدخول بانشاء حساب جديد 

ـ إضافة بيانات العداد أو رقم الكارت الذكي الخاص بك لتسجيله في التطبيق.

ـ اختيار خدمة الشحن من قائمة الخدمات

ـ تحديد قيمة الشحن

ـ اختيار وسيلة الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، المحافظ الإلكترونية، أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

ـ تأكيد عملية الشحن، بعد إتمام الدفع سيتم إرسال رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل عملية الشحن.

ـ شحن الكارت، ضع الكارت في العداد لتحديث الرصيد الجديد.

شحن كارت الكهرباء شحن كارت الكهرباء بـ الموبايل شحن كروت كهرباء اون لاين انقطاع التيار الكهربائي فاتورة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

منتخب مصر والأردن

بعد فوزه في المباراة الأولى.. منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل سلبيًا مع الأردن

أنشيلوتي

أنشيلوتي يكشف كواليس الرحيل عن ريال مدريد وتدريبه للبرازيل

منتخب إسبانيا

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد