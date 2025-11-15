ارقد بسلام.. الراحل محمد صبري نجم الزمالك يلحق برفاقه فى الملاعب

شهد عام 2025 رحيل العديد من نجوم كرة القدم ومختلف الألعاب الفردية عن الحياة تاركين حزنا عم الساحة الرياضية لفقدانهم.

الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق ليس الأول في قائمة الراحلين عن الحياة في عالم الرياضة خلال عام 2025 بل سبقه العديد من النجوم بمختلف الأسباب.

نستعرض في هذا التقرير قائمة الراحلين عن الحياة من نجوم الرياضة بمختلف الألعاب خلال عام 2025 والتي جاءت على النحو التالي:

ميمي الشربيني نجم الأهلي



في يوم الإثنين الموافق 20 يناير الماضي، فقدت الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بصفة خاصة، هو المعلق الرياضي الكبير ونجم النادي الأهلي السابق ميمي الشربيني، الذي رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان الشربيني ابتعد عن الأضواء بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، بعدما اشتد المرض عليه بشكل كبير، مما جعله يدخل أحد المستشفيات بمحافظة الدقهلية مسقط رأسه قبل وفاته، خاصة في ظل معاناته من مرض ألزهايمر.

وتقديرًا لمشوار الراحل مع النادي الأهلي وتاريخه الكبير في القلعة الحمراء، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على إقامة عزاء للشربيني داخل مقر النادي الأهلي، حضره العديد من الشخصيات الهامة، على رأسهم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس الأهلي السابق حسن حمدي، بخلاف العزاء الذي أقيم في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، من قبل أسرته.

محمد يحيى سباعي لاعب الشمس

ولم تقف الألم والصدمات في الرياضة المصرية خلال شهر يناير الماضي، عند ملاعب كرة القدم فقط، بل أن الأمر تواصل إلى ملاعب الاسكواش فقط، التي شهدت واقعة مفجعة بوفاة أحد اللاعبين الشباب الواعدين، عقب خوضه أحد المباريات.

وكانت الرياضة المصرية يوم 17 يناير الماضي، على موعد مع أولى الصدمات القوية، خلال العام الحالي، حينما تم الإعلان عن لاعب الاسكواش الشاب بنادي الشمس محمد يحيى سباعي، خلال مشاركته في إحدى البطولات الخاصة بالاسكواش التي يتم تنظيمها في مصر.

وكان اللاعب الشاب، تعرض لأزمة صحية عقب خوضه مباراة في بطولة بلاك بول للاسكواش، شعر بحالة من التعب ليتم نقله على أحد المستشفى القريبة من الملعب المقام عليه البطولة، قبل أن يتوفى بعد ساعات قليلة من نقله إلى المستشفى.

والأزمة التي تعرض لها سباعي، التي توفي على إثرها، لم تكن الأزمة الصحية الأولى التي يتعرض لها اللاعب، حيث سبق وتعرض لهذه الأزمة من قبل أكثر من مرة، التي اقتربت من 4 مرات من قبل، ولكنه كان يتلقى العلاج في المستشفى ويخرج بعد ذلك بشكل طبيعي.

واتخذ الاتحاد المصري للاسكواش، عقب وفاة اللاعب قرارًا بتعليق النشاط، لمدة ثلاثة أيام، دادًا على وفاة اللاعب الشاب.



لاعب ابتلع لسانه



فارق في شهر اكتوبر الماضي لاعب كرة قدم بأحد مراكز الشباب بقرية أبو جلال التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، الحياة منذ قليل، عقب سقوطه بشكل مفاجئ أثناء لعب مباراة لكرة القدم هو وأصدقاؤه.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة شربين بوفاة شاب أثناء ممارسته كرة القدم بقرية أبو جلال التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يُدعى السيد عادل سمير (17 سنة)، ومقيم بعزبة الشناوي التابعة لقرية أبو جلال، وقد ابتلع لسانه أثناء اللعب، تبعا لشهود العيان، مما أدى إلى فقدانه الوعي ووفاته في الحال رغم محاولات الأهالي لإسعافه، قبل نقله إلى مستشفى شربين العام.

وفاة لاعب بـ الإسكندرية

في واقعة أعادت للأذهان قصة وفاة اللاعب أحمد رفعت، توفي لاعب مصري شاب خلال مباراة لكرة القدم في محافظة الإسكندرية.

وفوجئ المتابعون لمباراة ودية، جمعت فريق شباب ساحة النصر مع فريق لامبروزو على ملعب مياه الإسكندرية، بسقوط اللاعب الشاب أدهم حمودة، الشهير بـ"بوبو"، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة.

وتبين أن اللاعب، وهو من مواليد العام 2007، سقط مغشيا عليه من دون التحامات بعد مرور نحو 15 دقيقة من بداية المباراة. وعقب نقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بأزمة قلبية.

من جانبها أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تشكيل لجنة لتقصي حقيقة الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن اللاعب تم نقله مباشرة إلى المستشفى الجامعي والذي أفاد بوفاته بعد ساعتين من محاولات الإنقاذ بالعناية المركزة.



أزمة قلبية



توفي المدير الفني لفريق نادي العمال أحد أندية دوري القسم الدرجة الرابعة، وذلك أثناء مباراة فريق طلخا ونادي العمال.

ولفظ متولي حسين، البالغ من العمر 75 عاماً والمدير الفني لفريق نادي العمال، أنفاسه الأخيرة متأثراً بأزمة قلبية، وذلك في الدقيقة 40 من المباراة، حيث سقط أرضا أثناء قيادته لفريقه أمام نادي طلخا.

وفاة لاعب المبارزة

في شهر نوفمبر الجاري توفي لاعب منتخب مصر لرياضة سيف المبارزة عمر عبد القوي،حسب ما أعلن الاتحاد المصري للسلاح في بين دون التطرق إلى أسباب الوفاة.



وعم الحزن الرياضة المصرية على وفاة أحد نجومها، ونعى الاتحاد المصري للعبة عبد القوي قائلاً: «ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالاتحاد بخالص الحزن والأسى، وفاة اللاعب عمر عبد القوي، لاعب سلاح سيف المبارزة».



وتابع البيان: «يتقدم الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».



الراحل محمد صبري نجم الزمالك

توفي محمد صبري نجم نادي الزمالك صباح أمس الجمعة إثر حادث سير مأساوي، وشيعت جنازته عصر أمس. وقد قرر مجلس إدارة الزمالك إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادًا على رحيله.

وأعلن نادي الزمالك إقامة عزاء للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلاً من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حالة الحداد لمدة 3 أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.