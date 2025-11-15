بفستان لامع..أحدث ظهور لـ ليلى علوي في حفل زفاف ابنة عمر عرفة

شاركت الفنانة ليلى علوي، صور أثناء تواجدها في حفل زفاف ابنة عمر عرفة، متمنية لها ولزوجها السعادة.

ونشرت ليلى علوي الصور على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك للعروسة ملوكا بنت سوزي وعمر عرفة، وللعريس مبروك. نتمنى لكم حياة مليئة بالفرح، الحب، والبركة"

فيلم ابن مين فيهم

وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.