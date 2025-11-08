بالقفطان .. ليلى علوي في المغرب لحضور مهرجان الرباط الدولي

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام أثناء تواجدها في المغرب بالزي التقليدي لهم، لحضور مهرجان الرباط الدولي.

وعلقت ليلى علوي على الصور قائلة: "في طريقنا إلى مهرجان الرباط الدولي للسينما، للاحتفال بالفن والثقافة والقصص التي لا تموت".

وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.