ليلى علوي عن المهرجان المصري الأمريكي: ذكريات حلوة هتفضل معايا

عبرت الفنانه ليلى علوي عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

و كتبت ليلى علوي: سعيدة جدا بمشاركتي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وبكل لحظة عشتها خلال أيامه الجميلة من حفل الافتتاح اللي شهد تكريمي وسط نخبة من الفنانين والمبدعين، واللي حسيت فيه بمحبة حقيقية وتقدير كبير للفن المصري، إلى حفل الختام الرائع اللي جمعنا كلنا على الحب والفن والجمال.

و أضافت ليلى علوي:بشكر من قلبي صفوت يوسف على التنظيم الراقي والمجهود العظيم، وكل القائمين على المهرجان اللي قدموا حدث يليق باسم مصر والفن المصري في الخارج.

و أستكملت :كانت تجربة مميزة جدًا ومليانة طاقة إيجابية وذكريات حلوة هتفضل معايا.

وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.