ليلى علوي: سعيدة بدعوة الأنبا يوسف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة بزيارتها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مدينة ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تلقيها دعوة من الأنبا يوسف.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صور من الزيارة وعلقت عليها قائلة: “سعيدة جدًا بدعوة الأنبا يوسف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل، شكرًا على الاستقبال الجميل، وعلى كلماتكم الطيبة عن الفن الراقي ودوره في نشر القيم والجمال، وكل التقدير لمجهوداتكم العظيمة في خدمة المجتمع والمحبة والسلام".



وسبق أن بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بينهما في السابق.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.