ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ليلى علوي

تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بالطو طويل اتسم باللون الموف المصنوع من القماش الجلد ونسقت معه سكارف حول الرقبة.

انتعلت ليلى علوي حذاء مسطح باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.