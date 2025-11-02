قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
ريهام قدري


أبهرت الفنانة سلمى أبو ضيف الحضور بإطلالة فرعونية فاخرة خلال مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث اختارت فستانًا ذهبي اللون بتصميم ملوكي يحمل بصمة المصمم اللبناني فؤاد سركيس، ليعكس أجواء العظمة المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة.


ونسقت سلمى الفستان مع إكسسوارات فيروزية أضفت لمسة من التوازن بين الفخامة والرقي، واعتمدت تاجًا فرعونيًا بتصميم مميز يعكس هوية الحدث التاريخي، فيما جاءت تسريحة شعرها على هيئة ضفائر طويلة تجسد روح الملكات المصريات، وأمسكت بيدها مفتاح الحياة الكبير الذي يرمز إلى الخلود في ثقافة الفراعنة.
أما مكياجها فحمل توقيع خبير التجميل شريف طانيوس الذي اختار ألوانًا دافئة تُبرز ملامحها الشرقية، بينما تولى كل من لمي جلال وخالد عزام مهمة تنسيق الإطلالة لتخرج في شكل متكامل يليق بمناسبة استثنائية تحت سفح الأهرامات.
وعبرت سلمى عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الضخم، قائلة عبر حسابها على Instagram:
"من أكتر لحظات حياتي فخرًا، مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير وتمثيل بلدي وحضارتي وأجدادي… حسيت بهيبة بلدي وعظمتها، وهفضل فخورة باللحظة دي طول حياتي."
إطلالة سلمى أبو ضيف نالت إعجاب متابعيها الذين اعتبروها واحدة من أجمل الإطلالات التي جمعت بين الأناقة المعاصرة والروح الفرعونية الأصيلة.

سلمى أبو ضيف إطلالة سلمي ابو ضيف افتتاح المتحف المصري الكبير ملابس فرعوني

