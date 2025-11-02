فستان الملكة رانيا يخطف الأنظار في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تعرف على سعره

حرصت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور خلال مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير.

إطلالة الملكة رانيا في افتتاح المتحف المصري الكبير

تألقت الملكة رانيا في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وتميز فستان الملكة رانيا بتصميم فرعوني لـ وجود الدرابية عند الخصر “الوسط”،ومتناسق مع قوامها، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض مع كلاتش صغير بنفس اللون.

وحمل فستان الملكة رانيا توقيع دار الأزياء العالميةDolce & Gabbana وسعره 4695 دولار، أي ما يقرب من 223 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.