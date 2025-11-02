قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فستان الملكة رانيا يخطف الأنظار في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تعرف على سعره

الملكة رانيا
الملكة رانيا
هاجر هانئ

حرصت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور خلال مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير.

إطلالة الملكة رانيا في افتتاح المتحف المصري الكبير

تألقت الملكة رانيا في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وتميز فستان الملكة رانيا بتصميم فرعوني لـ وجود الدرابية عند الخصر “الوسط”،ومتناسق مع قوامها، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض مع كلاتش صغير بنفس اللون.

وحمل فستان الملكة رانيا توقيع دار الأزياء العالميةDolce & Gabbana وسعره 4695 دولار، أي ما يقرب من 223 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

الملكة رانيا إطلالة الملكة رانيا افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

ترشيحاتنا

وزير الصحة

نائب رئيس مجلس الوزراء: تنفيذ قاعدة بيانات صحية موحدة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس السيامة الإنجيلية للشماس بيتر يحيي

زاهى حواس

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة حول أحمد بن طولون وتأسيس أول دولة مستقلة في مصر الإسلامية

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد