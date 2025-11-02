قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

معلومات عن شيرين طارق التي خطفت قلوب المصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير

شيرين طارق
شيرين طارق
ريهام قدري

خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم مساء الجمعة بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء دول العالم، لفتت الأنظار شابة المصرية شيرين طارق

وأبهرت شيرين  الحضور بصوتها القوي وأدائها المميز، إنها شيرين أحمد طارق، التي تحول اسمها إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة بعد الحفل.
ولدت شيرين في مدينة الإسكندرية عام 1993، وانتقلت في طفولتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرتها، حيث واصلت دراستها هناك حتى حصلت على بكالوريوس في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من جامعة "تاوسون" بولاية ماريلاند. رغم تخصصها البعيد عن الفن، إلا أن شغفها بالموسيقى والغناء دفعها لتغيير مسارها، لتبدأ رحلتها الفنية على متن السفن السياحية، قبل أن تنتقل إلى مسارح نيويورك، وتصبح أول مصرية تؤدي دور البطولة في عرض “My Fair Lady” على برودواي.
وفي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ظهرت شيرين طارق بإطلالة ملكية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وقدّمت فقرة غنائية أوبرالية جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وسط تفاعل كبير من الحضور، وتصفيق حار من الجماهير الذين وصفوها بأنها “صوت مصر في قلب العالم”.

وأنهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بصوتها وحضورها اللافت، معتبرين أنها “واجهة مشرفة للفن المصري”، وأن مشاركتها في حدث بهذا الحجم تؤكد أن مصر لا تزال منبعاً للمواهب الاستثنائية التي تجمع بين الثقافة والتعليم والفن.


 

