رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية

أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية وفي مقدمتها برنامج "قادة مدارس الجمهورية" وذلك عبر حملات توعوية مشتركة وتقديم ندوات تتناول حقوق الأطفال وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، كما يضم البرنامج نواة مهمة تُسهم في التركيز على التنشئة المبكرة خلال مرحلة حساسة تُشكّل نمو الأطفال الجسدي والعقلي والانفعالي.

جاء ذلك خلال مشاركة سحر السنباطي في فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان "دعم الدولة المصرية لاتحادات الطلاب والأنشطة اللاصفية في الجامعات والمدارس" ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار "تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قضايا المساواة والصحة والكرامة

وقالت سحر السنباطي أن المجلس يقود عددا من المبادرات الهامة وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوِي" التي تتيح للأطفال والفتيات التعبير عن أفكارهم من خلال الأنشطة الفنية والمسرحية، ومناقشة قضايا المساواة والصحة والكرامة، إلى جانب تدريبهم على مهارات القيادة والتحدث أمام الجمهور، كما يتعاون المجلس مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدماج مفاهيم الحماية وحقوق الطفل في الأنشطة المدرسية، من خلال مبادرات منها مبادرة تمكين الطفل "بُكرة بينا".

واستعرضت دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء قانون إعادة تنظيم المجلس رقم 182 لسنة 2023، بصفته الآلية الوطنية المعنية بدعم وحماية حقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، والمسؤول عن رسم السياسات والاستراتيجيات والتنسيق بين مختلف الجهات. وقد تجلّى ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، وتحديث الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة.

وأكّدت أن الدولة المصرية تضع تمكين الأطفال والنشء في قلب خطتها الاستراتيجية، باعتبارهم نواة القيادة المستقبلية وأساس التنمية البشرية، معربة عن سعادتها بالجلسة الحوارية التي جمعت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في إطار تكاملي يحقق أهداف التنمية المستدامة عبر تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل من خلال إطار شامل يتضمن الترفيه، التوعية، التمكين، التنشئة، التدريب، التشارك، التكامل، التشريع، مؤكدة العمل على توحيد الرؤية الوطنية لتمكين الشباب كشركاء في التنمية من خلال وضع خطة وطنية مشتركة لتمكين الأطفال والشباب في المدارس والجامعات.