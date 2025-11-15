قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو
150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر
ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا
نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن
الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر
أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر

طرح وحدات جديدة
طرح وحدات جديدة
أحمد أيمن

أعلنت الحكومة عن طرح وحدات سكنية جديدة في مدينة السادس من أكتوبر، انطلاقا من التزام الدولة بتوفير سكن مناسب للمواطنين، الذين تسائلوا عن تفاصيل هذه الوحدات.

يتم طرح 163 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتُباع بنظام القرعة العلنية بأسعار تنافسية، مع توفير تسهيلات متنوعة في الدفع.

تفاصيل وحدات 6 أكتوبر

أسعار الوحدات السكنية الجديدة تتراوح بين 14 و16 ألف جنيه لل متر المربع، مما يجعلها فرصة جيدة للمتقدمين للحصول على سكن مناسب. تتنوع مساحات الوحدات بين 76 و92 مترًا مربعًا، مما يتيح الفرصة لشرائح مختلفة من المتقدمين لاختيار الوحدة المناسبة لاحتياجاتهم.

تقع الوحدات في القطعة رقم (75) جنوب الأحياء، وهي منطقة تشهد تطويرًا عمرانيًا سريعًا وتتمتع ببنية تحتية متكاملة. كما أنّ قرب هذه المنطقة من عدد من المحاور الحيوية مثل طريق الواحات وميدان الحصري وجهاز مدينة أكتوبر يجعل الوصول إلى المشروع سهلًا وميسرًا للمقيمين.

موعد القرعة ومقدم الحجز

سيتم إجراء القرعة العلنية يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 داخل مقر الجهاز. يجب على المتقدمين سداد مبلغ جدية الحجز الذي يبلغ 150 ألف جنيه، وستم المزايدة بين الذين قاموا بالسداد فقط، لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار.

المشروع يتضمن أنظمة سداد متنوعة، حيث يمكن للمواطنين الاختيار بين السداد الفوري أو فترات تقسيط تصل إلى 15 عامًا، ما يتيح للمتقدمين خيارات مرنة تتناسب مع قدراتهم المالية.

جدير بالذكر أن كراسة الشروط تُطرح بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان بسعر 356 جنيهًا. يمكن للمتقدمين معاينة الوحدات في موقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة.

وحدات جديدة في أكتوبر وحلوان

في سياق متصل، كشف المهندس خالد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وكيل بـوزارة الإسكان، آخر طرح للوحدات السكنية في كل من مدينة السادس من أكتوبر، وحلوان.

وأضاف «عطية»، خلال حواره ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، الذي يبث على قناة النهار، أنه في غضون شهر ديسمبر 2025 من المخطط طرح عدد (40) وحدة إدارية كاملة التشطيب للمواطنين بالقطعة (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بمساحات 56 م2 و80 م2 وبفترة سداد من 5 سنوات إلى 15 سنة.

وأوضح أنه في غضون شهر يناير 2026، من المخطط طرح بلوك رقم 22 بالمجتمع السكنى الجديد بحلوان بإجمالى عدد (52) وحدة، بمساحات بين 70 م2 إلى 95 م2 نصف تشطيب وكاملة المرافق، وبفترة سداد من 5 سنوات إلى 15 سنة.

وتابع أنه سيتم الإعلان خلال عام 2026 عن طرح عدد من قطع الأراضي بمدينة حلوان للبيع بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع محافظة القاهرة بمساحات تتراوح من 100 م2 إلى 200 م2، علمًا بأن آخر مزاد تم إجراؤه تراوح سعر المتر بحلوان من 7000 جنيه إلى 30 ألف جنيه، طبقًا لموقع وتميز كل قطعة يتم التزايد عليها.

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي: استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت سنظل ندعمه حتى يتحقق

رئيس لبنان العماد جوزاف عون

الرئيس اللبناني يطلب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي: استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت سنظل ندعمه حتى يتحقق

بالصور

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

