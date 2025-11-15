150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر

أعلنت الحكومة عن طرح وحدات سكنية جديدة في مدينة السادس من أكتوبر، انطلاقا من التزام الدولة بتوفير سكن مناسب للمواطنين، الذين تسائلوا عن تفاصيل هذه الوحدات.

يتم طرح 163 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتُباع بنظام القرعة العلنية بأسعار تنافسية، مع توفير تسهيلات متنوعة في الدفع.

تفاصيل وحدات 6 أكتوبر

أسعار الوحدات السكنية الجديدة تتراوح بين 14 و16 ألف جنيه لل متر المربع، مما يجعلها فرصة جيدة للمتقدمين للحصول على سكن مناسب. تتنوع مساحات الوحدات بين 76 و92 مترًا مربعًا، مما يتيح الفرصة لشرائح مختلفة من المتقدمين لاختيار الوحدة المناسبة لاحتياجاتهم.

تقع الوحدات في القطعة رقم (75) جنوب الأحياء، وهي منطقة تشهد تطويرًا عمرانيًا سريعًا وتتمتع ببنية تحتية متكاملة. كما أنّ قرب هذه المنطقة من عدد من المحاور الحيوية مثل طريق الواحات وميدان الحصري وجهاز مدينة أكتوبر يجعل الوصول إلى المشروع سهلًا وميسرًا للمقيمين.

موعد القرعة ومقدم الحجز

سيتم إجراء القرعة العلنية يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 داخل مقر الجهاز. يجب على المتقدمين سداد مبلغ جدية الحجز الذي يبلغ 150 ألف جنيه، وستم المزايدة بين الذين قاموا بالسداد فقط، لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار.

المشروع يتضمن أنظمة سداد متنوعة، حيث يمكن للمواطنين الاختيار بين السداد الفوري أو فترات تقسيط تصل إلى 15 عامًا، ما يتيح للمتقدمين خيارات مرنة تتناسب مع قدراتهم المالية.

جدير بالذكر أن كراسة الشروط تُطرح بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان بسعر 356 جنيهًا. يمكن للمتقدمين معاينة الوحدات في موقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة.

وحدات جديدة في أكتوبر وحلوان

في سياق متصل، كشف المهندس خالد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وكيل بـوزارة الإسكان، آخر طرح للوحدات السكنية في كل من مدينة السادس من أكتوبر، وحلوان.

وأضاف «عطية»، خلال حواره ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، الذي يبث على قناة النهار، أنه في غضون شهر ديسمبر 2025 من المخطط طرح عدد (40) وحدة إدارية كاملة التشطيب للمواطنين بالقطعة (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بمساحات 56 م2 و80 م2 وبفترة سداد من 5 سنوات إلى 15 سنة.

وأوضح أنه في غضون شهر يناير 2026، من المخطط طرح بلوك رقم 22 بالمجتمع السكنى الجديد بحلوان بإجمالى عدد (52) وحدة، بمساحات بين 70 م2 إلى 95 م2 نصف تشطيب وكاملة المرافق، وبفترة سداد من 5 سنوات إلى 15 سنة.

وتابع أنه سيتم الإعلان خلال عام 2026 عن طرح عدد من قطع الأراضي بمدينة حلوان للبيع بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع محافظة القاهرة بمساحات تتراوح من 100 م2 إلى 200 م2، علمًا بأن آخر مزاد تم إجراؤه تراوح سعر المتر بحلوان من 7000 جنيه إلى 30 ألف جنيه، طبقًا لموقع وتميز كل قطعة يتم التزايد عليها.