مصرع عامل وإصابة آخر في انهيار غرفة صرف صحي بملوي

لقي عامل مصرعه وأصيب شخص آخر، مساء اليوم السبت، إثر إنهيار غرفة صرف صحي عليهم أثناء العمل بداخلها بمركز ملوي جنوب المنيا، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن، بوقوع حادث إنهيار جزء من سقف غرفة صرف صحي على عدد من العمل بمركز ملوي .

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع "م. ن . أ" 25 سنة، وإصابة اثنين آخرين، بكدمات وكسور واشتباه ارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على موقع الحادث.