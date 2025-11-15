قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال المنيا ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي وفي اتجاهه إلى القاهرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 15 شخص وهم محمود. ص. م 21 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وعنتر. ع. م     70    سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متهتكة باليد اليمني، ومحمد. ا. م طالب جروح سحجيات والذراعين، وعماد. ص. م 38 سنة موظف كدمات متفرقه، واحمد. م. س 37 سنه كدمة شديدة بالساق اليسرى، وهند. ص. م 22 سنة كدمة بالركبة اليسري، وفاطمه. م. س 50 سنه سحاجات وكدمات متفرقه، وحسنيه. ع. م 28 سنة كدمة بالقدم اليمني، واحمد. ا. ص سنتين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وايمن. ص. م 28 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصلاح. م. ع 61 سنه جرح قطعي باليد ، وفريده. ع. ص 6     سنوات سحاجات وكدمات متفرقة، ومجهول الاسم والعنوان 40 سنة به جرح قطعى بالرأس اشتباه كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة تامة، واسماء. ا. ع 28 بدون اشتباه كسر بالعمود الفقري، وارزاق. م. س 60 سنه اشتباه خلع بالكتف الايسر تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق امام المارة مع التحفظ على السيارة.

المنيا حادث انقلاب ميكروباص مطاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

منتخب مصر والأردن

بعد فوزه في المباراة الأولى.. منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل سلبيًا مع الأردن

أنشيلوتي

أنشيلوتي يكشف كواليس الرحيل عن ريال مدريد وتدريبه للبرازيل

منتخب إسبانيا

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد