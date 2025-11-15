بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال المنيا ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي وفي اتجاهه إلى القاهرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 15 شخص وهم محمود. ص. م 21 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وعنتر. ع. م 70 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متهتكة باليد اليمني، ومحمد. ا. م طالب جروح سحجيات والذراعين، وعماد. ص. م 38 سنة موظف كدمات متفرقه، واحمد. م. س 37 سنه كدمة شديدة بالساق اليسرى، وهند. ص. م 22 سنة كدمة بالركبة اليسري، وفاطمه. م. س 50 سنه سحاجات وكدمات متفرقه، وحسنيه. ع. م 28 سنة كدمة بالقدم اليمني، واحمد. ا. ص سنتين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وايمن. ص. م 28 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصلاح. م. ع 61 سنه جرح قطعي باليد ، وفريده. ع. ص 6 سنوات سحاجات وكدمات متفرقة، ومجهول الاسم والعنوان 40 سنة به جرح قطعى بالرأس اشتباه كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة تامة، واسماء. ا. ع 28 بدون اشتباه كسر بالعمود الفقري، وارزاق. م. س 60 سنه اشتباه خلع بالكتف الايسر تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق امام المارة مع التحفظ على السيارة.