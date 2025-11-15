قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
محافظات

المنيا عاصمة الثقافة والفنون 2025.. الليلة الكبيرة تتألق في انطلاق المرحلة السادسة من مسرح المواجهة والتجوال

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية دور الفنون والثقافة في تشكيل الوعي وبناء الإنسان، وتعزيز الهوية والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن اختيار المنيا عاصمة للثقافة والفنون لعام 2025 يأتي تتويجًا لمكانتها التاريخية والفنية، ودورها المستمر في دعم الحركة الثقافية وإتاحة الفنون لجميع فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر فى المنيا فعاليات الجولة الجديدة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال في مرحلته السادسة، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة. 

وتشهد فعاليات الجولة تقديم عرض العرائس “الليلة الكبيرة” بالتعاون مع مسرح القاهرة للعرائس، إلى جانب تنظيم معارض للفنون التشكيلية، ومعارض للكتب، وورش فنية متنوعة. وتستمر تلك الأنشطة خلال الفترة من 21 وحتى 25 نوفمبر في عدد من قرى ومراكز محافظة المنيا.

وأوضحت رحاب توفيق، مدير فرع ثقافة المنيا، أن المحافظة تواصل دعمها للأنشطة الثقافية والفنية في إطار اختيارها عاصمة للثقافة والفنون لعام 2025، من خلال استضافة المبادرات والمشروعات الإبداعية التي تسهم في تعزيز الوعي ونشر الثقافة، وبناء مجتمع قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية.

ومن جانبه، أوضح الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، أن جولة “الليلة الكبيرة” في المنيا تتضمن تنفيذ عروض وفعاليات فنية في عدد من القرى والمواقع الثقافية والتعليمية، بما في ذلك أبيوها والمعصرة وأطسا البلد، إضافة إلى عروض بجامعة الأزهر فرع المنيا ومسرح جامعة المنيا، وذلك لضمان وصول الفنون إلى أوسع شريحة من المواطنين، وبشكل خاص الشباب.

المنيا محافظ المنيا الثقافة عاصمة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

قراءة القرآن

ماذا قال النبي عن أعظم آية في القرآن.. يغفل عنها الكثيرون

العقيقة

ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟.. دار الإفتاء ترد

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

