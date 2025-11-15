في معرض إيديكس.. أحمد موسى: هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن معرض إيديكس للصناعات الدفاعية سيقام في أول ديسمبر المقبل ويفتتحه الرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" معرض إيديكس يشارك فيه عدد كبير من الوفود العسكريين من مختلف أنحاء العالم ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في معرض إيديكس المقبل هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر والتجميع محلي وهتلاقوا القطعة دي في المعرض إن شاء الله".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سيتم عرض صناعات عسكرية مصرية متقدمة في معرض إيديكس للصناعات الدفاعية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربي عاملين شغل على أعلى مستوى".