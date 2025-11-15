أحمد موسى: اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والبترول

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي عقد اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء ووزير البترول لمتابعة ملف الطاقة والغاز .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والنفط وعمل الشركات على التنقيب على الغاز والنفط في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي اطلع على الخطة الاستراتيجية لعمل وزارة البترول في المرحلة الراهنة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بدأنا في تصدير شحنات غاز لإلى بعض الدول الأوروبية وهذا مؤشر إيجابي ".