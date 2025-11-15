قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
فرناس حفظي

طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من وزير الخارجية يوسف ريجي تكليف الوفد اللبناني لدى الأمم المتحدة بتقديم "شكوى عاجلة" إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، بسبب بناء الجدار في جنوب لبنان الذي يتجاوز الخط الأزرق. وأعلنت الرئاسة اللبنانية ذلك، مشيرةً إلى أن عون طلب إرفاق تقارير الأمم المتحدة بهذا الشأن بالشكوى.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن التقارير الدولية تشير إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أبلغت إسرائيل بوجوب إزالة الجدار، مشددة على أن استمرار الأعمال الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله للمستشارة السياسية للرئيس الفرنسي  آن كلير لو جاندر أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية هو استمرار إسرائيل في اعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق نوفمبر 2024.
 

وقال عون في بيان للرئاسة اللبنانية :  الجيش اللبناني يواصل اعماله بدقة خلافة لما تروج له إسرائيل وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين وما يقال عن تقصير هو محض افتراء.

وأضاف: الجيش يحتاج الى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض ان يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية .


وتابع: اعادة الإعمار هو حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية.

الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية يوسف ريجي الأمم المتحدة

