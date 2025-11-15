وزير الصحة يشيد بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة

توجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لحرصه على زيارة جناح المجلس ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) في نسخته الثالثة، المُنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

زيارة تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الطفل

وأعربت السنباطي عن تقديرها لاهتمام الدكتور خالد عبد الغفار بالاطلاع على جهود المجلس وبرامجه المتنوعة في مجالات حماية ورعاية الطفولة والأمومة، مؤكدةً أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الطفل، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوقه وتمكينه.

وأكدت رئيسة المجلس أهمية هذا المؤتمر كمنصة دولية تسهم في مناقشة القضايا السكانية والصحية والتنموية من منظور شامل ومتكامل، مشيدةً بما شهدته فعاليات النسخة الثالثة من تنسيق وتكامل بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أعربت عن تقديرها للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقضايا الطفولة والأمومة، مؤكدةً أن مشاركة المجلس تجسيدٌ لالتزامه الراسخ بتعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بالصحة والتعليم والحماية والتنمية.