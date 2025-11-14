قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان
عبدالصمد ماهر

استضاف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) جلسة بعنوان «حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

أدارت الجلسة الدكتورة أميرة إدريس، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، مؤكدة تقدم الجهود الوطنية لحماية المواليد نحو أهداف التنمية الصحية المستدامة.

توسيع التطعيمات والوقاية لبناء مجتمع صحي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، التزام الوزارة بدعم برامج حماية الأم والطفل، وتوسيع التطعيمات والوقاية لبناء مجتمع صحي.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي، أن منظومة ترصد الفيروسات التنفسية تتم عبر مستشفيات وعيادات في جميع المحافظات، مع إجراءات استباقية، ومما يبرز قوة برنامج التطعيمات (2 مليون طفل سنويًا)، القضاء على أمراض مثل الحصبة، والتحكم في التهاب الكبد، مشيراً أن قرار إدخال لقاحات جديدة يتم عبر لجنة عليا بناءً على دراسات الإصابة والتكلفة، وشرط إنتاج محلي. وأشار إلى التحول الرقمي بربط 5000 مكتب تطعيم بمنظومة موحدة لضمان المتابعة الكاملة.

أكد الدكتور هشام عوض، أستاذ طب الأطفال بعين شمس، أهمية متابعة صحة الأم أثناء الحمل لتعزيز مناعة الطفل، مشددًا على الوقاية كخط دفاع أول ضد RSV، حيث يقلل اللقاح دخول المستشفيات ويرفع جودة الرعاية.

وأشاد الدكتور عمرو سيف، مدير عام فايزر مصر، بنجاح المؤتمر، مؤكدًا أن الاستثمار في الوقاية أفضل من العلاج، واللقاحات تحمي الفرد والمجتمع.

أكد حرص الشركة على التعاون مع الوزارة في رفع الوعي، التدريب الطبي، وتطوير لقاحات مبتكرة، مشددًا على أن جرعة واحدة وفق التوصيات مسؤولية مجتمعية لمكافحة الأمراض.

