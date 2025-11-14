قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

المؤتمر العالمي للسكان.. انخفاض معدلات النزيف السنوي بنسبة 81.4%

قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا
قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف الجلسة إلى تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع مستوى الرعاية وتحسين جودة حياة مرضى الهيموفيليا، من خلال برامج الوقاية المبكرة، استمرارية الرعاية، تجنب الهدر المالي والطبي، ودمج المرضى كأفراد منتجين في المجتمع.


استعرضت الدكتورة ميهان عبد الله محمد، استشاري طب الأطفال وأمراض الدم، جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة للرعاية.

 وكانت مصر تعاني عبئًا كبيرًا مع متوسط 60 نوبة نزيف سنويًا للمريض (ضعف المتوسط العالمي 23.3 نوبة)، وانخفاض جودة الحياة. تحولت الاستراتيجية من العلاج عند الطلب إلى «العلاج الوقائي للجميع» بقرار وزاري في أبريل 2023، مع توسيع الخدمة إلى 19 مركزًا تابعًا لهيئة التأمين الصحي، وتدشين «مركز تميز» بمستشفى أطفال مصر.

 انخفاض معدلات النزيف السنوي بنسبة 81.4%،


أسفر التحول عن انخفاض معدلات النزيف السنوي بنسبة 81.4%، أيام الإقامة بالمستشفيات بنسبة 95%، والعبء على ميزانية الدولة بنسبة 45.4%.


سلط الدكتور إسلام عنان، المدير التنفيذي لشركة ACCISGHT، الضوء على النجاح الاقتصادي، حيث بلغ العبء قبل العلاج الوقائي 2.2 مليار جنيه سنويًا. أدى النهج الجديد إلى توفير أكثر من 800 مليون جنيه سنويًا، بعائد استثمار 1.91 (كل جنيه يعود بـ1.91 جنيه)، مع انخفاض النزيف بنسبة 80% وأيام الإقامة بنسبة 95% للأطفال، مما يمنع 45% منهم من الوصول إلى سن العمل بإعاقة.
اختتم بمطالبة باستمرارية العلاج الوقائي للمرضى عند البلوغ، محذرًا من أن إيقافه يهدر الاستثمار الأولي ويحولهم من مساهمين إلى معالين.

الهيموفيليا وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طب الأطفال

