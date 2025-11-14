قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الفصل القادم في رعاية زراعة النخاع العظمي بمصر.. جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «الفصل القادم في رعاية زراعة النخاع العظمي في مصر»، بمشاركة خبراء الوزارة، مراكز الأورام وزراعة النخاع، وممثلي شركات الدواء والتكنولوجيا الصحية.

جاءت الجلسة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

  إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة

 

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على محاور التطوير المستقبلي:
    •    إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز
    •    توحيد البروتوكولات الإكلينيكية والمعايير الوطنية للجودة
    •    تدريب الكوادر عبر برامج تعليم مستمر وتبادل خبرات عالمية
    •    توسيع الوصول للعلاجات المبتكرة ضمن البروتوكولات الوطنية
شددت النقاشات على الابتكار في إدارة المضاعفات ما بعد الزراعة عبر التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بالمضاعفات، رفع معدلات الشفاء، وتحسين جودة الحياة.

أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة الطبية المتخصصة، أن التحول يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مع تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية، الطبية، وشركات الدواء والتكنولوجيا.

أشارت إلى أن الابتكار في إدارة بيانات المرضى والمتابعة الإلكترونية يرفع الكفاءة ويبني قاعدة معرفية للقرارات المستقبلية، مع تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية عبر فرق عمل متخصصة لتطوير مستدام.

أوضح الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، صلاحيات المجلس الواسعة في التخصصات الطبية (أطباء، أسنان، صيادلة، بيطريين، تمريض)، مع إصدار مبادئ توجيهية وطنية مكيفة مع القدرات المحلية والموارد المتاحة.

