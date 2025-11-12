وزير الصحة يستقبل نظيرته البحرينية لبحث ملفات التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة البحرين، والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي بين البلدين.

بدأ اللقاء بالترحيب بالوزيرة والوفد المرافق، حيث أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، مؤكدًا حرص الجانبين على مواصلة التعاون لتعزيز النظم الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في دفع مسيرة العمل المشترك بين مصر والبحرين.

من جانبها، أعربت وزيرة صحة البحرين عن سعادتها بزيارة مصر، مُشيدةً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية المصرية، كما أعربت عن إعجابها بما شاهدته خلال زيارتها لمستشفى 57357 من مستوى متميز في الخدمات الطبية والرعاية المقدمة، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في مجال علاج الأورام.

كما هنأت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن الدكتور خالد عبدالغفار بانعقاد المؤتمر في نسخته الثالثة، مُؤكدةً تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات الصحية.